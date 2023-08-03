На этом 24 Каналу подчеркнул представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Пока в России продолжаются противостояния среди так называемых "элит".

Смотрите также Безысходная ситуация для Путина: у минобороны России серьезные проблемы

Причина появления Герасимова

Псевдо туры вроде бы Путина, вроде бы появление российских генералов на временно оккупированных территориях – это все пропагандистские продукты, которые являются частью внутреннего политического процесса в России. Там продолжаются значительные противостояния и поэтому сейчас Герасимов вылез в информационном поле.

Герасимова достали из нафталина, отряхнули, показали, что он жив и даже сам может ходить, мол все с ним хорошо. То есть все, что говорят его оппоненты, а там их немало внутри, в том числе и военного руководства, – это не так. Вот он бодр, исполняет свои обязанности. Это такая демонстрация хорошей мины при плохой игре,

– отметил Юсов.

Противостояния продолжаются в том числе и среди так называемых российских "элит". Как следствие – дешевые видеопостановки, время от времени появляющиеся в сети.

Россияне срочно бегут из Крыма: смотреть видео

Появление Герасимова: что известно