На цьому 24 Каналу наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Наразі в Росії продовжуються протистояння серед так званих "еліт".
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Причина появи Герасимова
Псевдо тури начебто Путіна, начебто поява російських генералів на тимчасово окупованих територіях – це все пропагандистські продукти, які є частиною внутрішнього політичного процесу в Росії. Там продовжуються значні протистояння і тому зараз Герасимов "виліз в інформаційному полі.
Герасимова дістали з нафталіну, обтрусили, показали, що він живий і навіть сам може ходити, мовляв все з ним гаразд. Тобто все, що говорять його опоненти, а там їм чимало всередині, в тому числі і військового керівництва, – це не так. От він бадьорий, виконує свої обов'язки. Це така демонстрація хорошої міни при поганій грі,
– відзначив Юсов.
Протистояння продовжуються в тому числі й серед так званих російських "еліт". Як наслідок – дешеві відеопостановки, які час від часу з'являються в мережі.
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Поява Герасимова: що відомо
- Російське так зване міністерство оборони 1 серпня повідомило про візит Валєрія Герасимова до Запорізької області. У повідомлені йшлося, нібито "він особисто перевірив пункт управління військ і заслухав доповідь про ситуацію на Оріхівському напрямку".
- Росіяни в мережі не скупилися на коментарі до цієї ймовірної постановки. Зокрема, нагадали, що в Москві літають безпілотники допоки Герасимов "займається показухою". На їхню думку він геть не займається важливим справами.
- Експерти підрахували, що востаннє Герасимов був на фронті навесні 2022 року. Після цього його "військово-політична кар'єра зазнала невдач". Путін, ймовірно, міг обмежити його участь в інформаційному полі.
- Нагадаємо, після заколоту Євгєнія Пригожина, який відбувся 24 червня, Валєрій Герасимов грав у довгу мовчанку і лише 10 липня з'явився на публіці. На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, це може свідчити, що генерал все ж зберіг свою посаду.