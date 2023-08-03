На цьому 24 Каналу наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Наразі в Росії продовжуються протистояння серед так званих "еліт".

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Причина появи Герасимова

Псевдо тури начебто Путіна, начебто поява російських генералів на тимчасово окупованих територіях – це все пропагандистські продукти, які є частиною внутрішнього політичного процесу в Росії. Там продовжуються значні протистояння і тому зараз Герасимов "виліз в інформаційному полі.

Герасимова дістали з нафталіну, обтрусили, показали, що він живий і навіть сам може ходити, мовляв все з ним гаразд. Тобто все, що говорять його опоненти, а там їм чимало всередині, в тому числі і військового керівництва, – це не так. От він бадьорий, виконує свої обов'язки. Це така демонстрація хорошої міни при поганій грі,

– відзначив Юсов.

Протистояння продовжуються в тому числі й серед так званих російських "еліт". Як наслідок – дешеві відеопостановки, які час від часу з'являються в мережі.

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