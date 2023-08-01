Таку думку 24 Каналу висловив Валерій Клочок – керівник Центру громадської аналітики "Вежа". Як відомо, Гєрасімов нібито побував на окупованій частині Запоріжжя.
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"Востаннє Гєрасімов був на фронті понад рік тому – навесні 2022-го. Після цього військово-політична кар'єра генерала зазнала невдачі, унаслідок чого Путін засунув його подалі від інформаційного поля", – зазначив Клочок.
Останнім часом на публіці засвітився не лише Гєрасімов, а і його товариш Сєргєй Шойгу. Наприкінці липня міністр оборони відвідав КНДР, де по суті представляв Путіна. Їхня майже одночасна поява в інформаційному полі не випадкова.
Військові перебирають владу в Росії
Російська еліта та звичайні громадяни отримали сигнал, що Гєрасімов і Шойгу залишаються в полі зору Путіна, впливають на внутрішні процеси і формують порядок денний. На це муситимуть зважати надалі.
Чому Гєрасімов повернувся в інформаційне поле: дивіться відео
"Це все вказує на те, що військове керівництво перебирає на себе більше повноважень і впливу в Росії", – констатував Клочок.
Водночас затриманням низки генералів російська влада хоче продемонструвати, що нібито все контролює.
Кадрові зміни у вищому військовому керівництві Росії: основне
- Після "перевороту" вагнерівців у Росії просіяли ряди в міністерстві оборони, головному розвідувальному управлінні та самій армії. Так, затримали 13 високопоставлених офіцерів і звільнили близько 15.
- Зокрема, за ґратами перебуває колишній командувач окупаційними військами Росії Сєргєй Суровікін. Його нібито допитують у Москві.
- Крім того, звільнили генерал-майора Івана Попова, який командував 58 загальновійськовою армією. Він доповів про проблеми в армії і потребу ротації на Запорізькому напрямку.