Таку думку 24 Каналу висловив Валерій Клочок – керівник Центру громадської аналітики "Вежа". Як відомо, Гєрасімов нібито побував на окупованій частині Запоріжжя.

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"Востаннє Гєрасімов був на фронті понад рік тому – навесні 2022-го. Після цього військово-політична кар'єра генерала зазнала невдачі, унаслідок чого Путін засунув його подалі від інформаційного поля", – зазначив Клочок.

Зверніть увагу! Після заколоту Євгенія Пригожина у вищому керівництві Росії почались чистки. Деякі ЗМІ повідомляли про те, що Гєрасімова звільнили з посади, але ці заяви не підтвердились.

Останнім часом на публіці засвітився не лише Гєрасімов, а і його товариш Сєргєй Шойгу. Наприкінці липня міністр оборони відвідав КНДР, де по суті представляв Путіна. Їхня майже одночасна поява в інформаційному полі не випадкова.

Військові перебирають владу в Росії

Російська еліта та звичайні громадяни отримали сигнал, що Гєрасімов і Шойгу залишаються в полі зору Путіна, впливають на внутрішні процеси і формують порядок денний. На це муситимуть зважати надалі.

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"Це все вказує на те, що військове керівництво перебирає на себе більше повноважень і впливу в Росії", – констатував Клочок.

Водночас затриманням низки генералів російська влада хоче продемонструвати, що нібито все контролює.

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