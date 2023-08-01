Такое мнение 24 Каналу выразил Валерий Клочок – руководитель Центра общественной аналитики "Вежа". Как известно, Герасимов якобы побывал на оккупированной части Запорожья.

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"В последний раз Герасимов был на фронте более года назад – весной 2022-го. После этого военно-политическая карьера генерала потерпела неудачу, в результате чего Путин засунул его подальше от информационного поля", – отметил Клочок.

Обратите внимание! После мятежа Евгения Пригожина в высшем руководстве России начались чистки. Некоторые СМИ сообщали о том, что Герасимова уволили с должности, но эти заявления не подтвердились.

В последнее время на публике засветился не только Герасимов, но и его товарищ Сергей Шойгу. В конце июля министр обороны посетил КНДР, где по сути представлял Путина. Их почти одновременное появление в информационном поле неслучайно.

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Российская элита и обычные граждане получили сигнал, что Герасимов и Шойгу остаются в поле зрения Путина, влияют на внутренние процессы и формируют повестку дня. Это должны учитывать в дальнейшем.

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"Это все указывает на то, что военное руководство берет на себя больше полномочий и влияния в России", – констатировал Клочок.

В то же время, задержанием ряда генералов российская власть хочет продемонстрировать, что якобы все контролирует.

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