Ветеран АТО и настоящий патриот: на войне погиб воин из Кривого Рога Валерий Литвинов

Защитник Украины из Кривого Рога Валерий Литвинов вступил в ряды ВСУ еще в 2015 году во время АТО. Военный не остался в стороне и когда Россия пришла на нашу землю полномасштабной войной. К сожалению, в Краматорском районе Валерий Литвинов принял свой последний бой.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание "Свои. Кривой Рог". Защитнику навсегда останется 58 лет.

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Что известно о Валерии Литвинове?

Валерий Литвинов был настоящим патриотом Украины и не побоялся дважды стать на ее защиту. Военный боролся с оккупантами, выполняя задачи в антитеррористической операции, а затем воевал на разных направлениях Донецкой области. Сначала Валерий Литвинов находился в составе 14 отдельной механизированной бригады, к которой присоединился в 2015 году. А уже в 2022 году мужчина воевал в 93 отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". На передовой Литвинов имел позывной "Валерчик".

Воин прошел различные направления фронта, которые образовались в Донецкой области. Валерий Литвинов в 2023 году получил ранение, но прошел лечение и вернулся к собратьям на фронт. К сожалению, "Валерчик" погиб за Украину в Иванополье Краматорского района. Валерий Литвинов совсем немного не дожил до своего отпуска. Дома воина ждала жена и две дочери.

Он был любящий муж, лучший отец и хороший друг,

– рассказали родные Валерия Литвинова.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования по поводу гибели мужественного воина и отважного Героя. Вечная слава и память Валерию Литвинову!

Напомним, во время массированной российской атаки на Киев, произошедшей 10 июля, погибла 22-летняя полицейская Мария Дзюмага. Она была добрая и отзывчивая, любила помогать другим. Жестокий и ненасытный враг оборвал жизнь молодой девушки.