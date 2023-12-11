Был в оккупированном Крыму и погиб там: в ГУР рассказали о боевом пути снайпера "Артана"

Во время российско-украинской войны о многих героических бойцах нельзя рассказывать. К сожалению, об их подвигах общество узнает уже после их гибели от рук врага. Особенно это касается разведчиков.

Часть украинских разведчиков находится в плену у россиян. 10 декабря родные провели всеукраинскую акцию с призывом поскорее вернуть сыновей и дочерей, братьев и сестер, отцов и матерей. Часто родные не знают, что с их близкими, ведь не слышали их больше года.

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Погиб Валерий Нетудыхатка – снайпер подразделения ГУР МО "Артан"

В ГУР посвятили публикацию памяти разведчика Валерия Нетудыхатки с позывным "Мишаня". Он был снайпером "Артана" и именно он стал одним из немногих украинских бойцов, сумевших ступить на берег временно оккупированного Крыма.

Мудрый, опытный, хладнокровный мужчина присоединился к боевому подразделению ГУР МО Украины в 2022 году после полномасштабного вторжения России,

– так вспоминают о нем побратимы.

В Главном управлении разведки отметили, что Валерий Нетудыхатка принимал участие в самых дерзких спецоперациях подразделения на земле и воде. Действительно, его послужной список впечатляет: это оборона Бахмута, рейды на оккупированный левый берег Днепра в Запорожской области, черноморские походы, высадки в Крым. А еще, как заинтриговали разведчики, "ряд других, сейчас засекреченных миссий".

Мужчине было 54. Он погиб на земле украинского Крыма, пока оккупированного россиянами. Командовал группой штурмовиков во время спецоперации.

Валерий Нетудыхатка был образцом для других

Младшие боевые побратимы уважительно называют его Валерием Викторовичем и обещают врагу справедливое возмездие. Мишаня был для них образцом – полевым командиром-наставником, который учил, мотивировал и вел за собой,

– говорится в сообщении.

Также он уничтожил не один десяток оккупантов. "Разведчик уверенно двигался по пути воина и получил вечную славу в бою", – пишут в ГУР.

С мужчиной попрощались в Михайловском златоверхом соборе в Киеве.

выражает соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память!