Кого будет призывать государство – не моя компетенция, – Залужный

Валерий Залужный впервые отреагировал на регистрацию законопроекта о мобилизации. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул: кого будет призывать государство – не его компетенция.

В Верховную Раду 25 декабря был внесен проект закона о мобилизации. Валерий Залужный в эфире телемарафона ответил на ряд вопросов, волнующих общество, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Военное командование не называло никаких цифр - Залужный о необходимом количестве военных

Главнокомандующий ВСУ отметил, что ему нужны люди, боеприпасы и оружие. Это необходимо, чтобы продолжить ведение боевых действий.

Мне главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнять поставленные задачи. Кто какую будет отсрочку или какую отсрочку не будет иметь, кого будет государство призывать – сегодня я считаю, что это не моя компетенция,

– подчеркнул Залужный.

Мобилизация не будет сиюминутной

Также Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что мобилизация не будет сиюминутной. Пока говорят об "общей потребности" в новых людях. Процесс мобилизации разобьется на несколько этапов. Кого-то мобилизуют в январе, а кого-то – даже в декабре.

Кроме того, Залужный отметил, что в настоящее время недоволен работой ТЦК. Более того, Залужный признал, что за 30 лет своей службы, военкомат – это единственное место, где бы он ни хотел служить.