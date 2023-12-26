У Верховну Раду 25 грудня внесли проєкт закону про мобілізацію. Валерій Залужний в ефірі телемарафону відповів на низку запитань, які хвилюють суспільство, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Військове командування не називало жодних цифр, – Залужний про необхідну кількість військових

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що йому потрібні люди, боєприпаси та зброя. Це необхідно, аби продовжити ведення бойових дій.

Мені головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Хто яку матиме відстрочку або хто яку відстрочку не буде мати, кого буде держава призивати – сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція,

– наголосив Залужний.

Мобілізація не буде одномоментною

Також Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що мобілізація не буде одномоментною. Наразі говорять про "загальну потребу" у нових людях. Процес мобілізації розіб'ють на декілька етапів. Когось мобілізують у січні, а когось – навіть у грудні.

Окрім того, Залужний зауважив, що наразі незадоволений роботою ТЦК. Ба більше, Залужний визнав, що за 30 років своєї служби, військкомат – це єдине місце, де б він не хотів служити.