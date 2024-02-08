В то же время по результатам опроса в декабре 2023 года Залужному доверяли более 80% украинцев. По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, которое он высказал 24 Каналу, важно, что Валерий Залужный является носителем уникальных знаний, которые невозможно скачать в интернете или купить на eBay.

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Не перекладывал ответственность

Поэтому важно, чтобы опыт генерала был использован военными.

Хочется верить, что Залужный останется в команде и будет помогать (если это возможно, учитывая политические перипетии) Сырскому, а его знания, навыки, понимание ситуации будут нужны украинским военным при планировании других операций,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Также он объяснил, вероятные причины отставки генерала.

"Залужный, как спортсмен, ушел непобедимым. В 2023 году не было тех достижений, о которых все мечтали, и Залужный признал, что многое не удалось сделать. Он не перекладывал ответственность на кого-то. Генерал признался, что тоже ошибся, ведь рассчитывал, что потеря 150 тысяч российских военнослужащих приведет к тому, что враг не сможет наступать", – подчеркнул Иван Ступак.

Что известно об отставке Валерия Залужного