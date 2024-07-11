Залужный официально начал работу послом в Великобритании

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально приступил к работе в должности посла в Великобритании.

Владимир Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Великобритании. Тогда президент заверил, что Залужный сам выразил желание развиваться в сфере дипломатии. Владимир Зеленский также считает, что это назначение укрепит союзничество Украины с Лондоном.

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Залужный приступил к работе в должности посла

Генерал официально приступил к исполнению обязанностей посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Продолжаю служить Украине. Приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии,

– написал Залужный.

Он также вручил копии верительных грамот вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, руководительнице структурного подразделения по вопросам протокола Виктории Басби.

В заметке Залужный отметил, что победа Украины в войне с Россией остается "главным приоритетом его деятельности и деятельности посольства".

Как на назначение Залужного реагировали в Британии

Британский посол в Киеве Мартин Харрис 9 мая опубликовал сообщение в соцсети Х, где прокомментировал назначение Валерия Залужного послом Украины.

Он добавил, что с нетерпением ждет совместной работы над "укреплением нерушимого альянса и продвижением вперед нашего столетнего партнерства".