Залужный официально начал работу послом в Великобритании
Источник:Валерий Залужный
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально приступил к работе в должности посла в Великобритании.
Владимир Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Великобритании. Тогда президент заверил, что Залужный сам выразил желание развиваться в сфере дипломатии. Владимир Зеленский также считает, что это назначение укрепит союзничество Украины с Лондоном.
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Залужный приступил к работе в должности посла
Генерал официально приступил к исполнению обязанностей посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Продолжаю служить Украине. Приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии,
– написал Залужный.
Он также вручил копии верительных грамот вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, руководительнице структурного подразделения по вопросам протокола Виктории Басби.
В заметке Залужный отметил, что победа Украины в войне с Россией остается "главным приоритетом его деятельности и деятельности посольства".
Как на назначение Залужного реагировали в Британии
Британский посол в Киеве Мартин Харрис 9 мая опубликовал сообщение в соцсети Х, где прокомментировал назначение Валерия Залужного послом Украины.
Он добавил, что с нетерпением ждет совместной работы над "укреплением нерушимого альянса и продвижением вперед нашего столетнего партнерства".