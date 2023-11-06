Тема засекречена: Залужный пишет диссертацию в Одесской юридической академии
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пишет диссертацию в Национальном университете "Одесская юридическая академия" по теме, составляющей государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка.
Соответствующая информация появилась на сайте информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования
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Что известно о теме работы
Тема и аннотация научной работы, над которой работает Залужный, засекречены в соответствии со статьями 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 "Свода сведений, составляющих государственную тайну" от 2020 года.
В то же время в аннотации указаны ключевые слова диссертации: дисциплина, служебная дисциплина, военная дисциплина, военнослужащие, дисциплинарный проступок (правонарушение), дисциплинарное взыскание, морально-психологическое обеспечение, боевой иммунитет, военная юстиция, дисциплина.
Дата и место защиты диссертации не указываются.
Информация о диссертации Залужного, которая есть в свободном доступе / Скриншот
Также на сайте отмечено, что за год Валерий Залужный сделал 6 публикаций по теме диссертации в украинских изданиях.
Залужный заявил о новой стадии войны
- Недавно в журнале The Economist опубликовали статью Залужного, где он отметил, что сейчас угроза перехода к позиционной войне и это серьезный вызов для Украины. Генерал также объяснил, что затягивание войны выгодно противнику, ведь позволит ему восстанавливать и наращивать свой военный потенциал.
- Эта статья получила широкую огласку как в Украине, так и в мире. Некоторые западные СМИ писали, что статья является сигналом "раскола между военным и гражданским руководством".
- Не одобрили заявления Залужного и в Офисе Президента, там посоветовали "не выносить на публику ситуацию на фронте".