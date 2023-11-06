Тема засекречена: Залужный пишет диссертацию в Одесской юридической академии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пишет диссертацию в Национальном университете "Одесская юридическая академия" по теме, составляющей государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка.

Соответствующая информация появилась на сайте информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

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Что известно о теме работы

Тема и аннотация научной работы, над которой работает Залужный, засекречены в соответствии со статьями 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 "Свода сведений, составляющих государственную тайну" от 2020 года.

В то же время в аннотации указаны ключевые слова диссертации: дисциплина, служебная дисциплина, военная дисциплина, военнослужащие, дисциплинарный проступок (правонарушение), дисциплинарное взыскание, морально-психологическое обеспечение, боевой иммунитет, военная юстиция, дисциплина.

Дата и место защиты диссертации не указываются.



Информация о диссертации Залужного, которая есть в свободном доступе / Скриншот

Также на сайте отмечено, что за год Валерий Залужный сделал 6 публикаций по теме диссертации в украинских изданиях.

Публикации Залужного в научных изданиях / Скриншот

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