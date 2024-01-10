Залужный заявил, что линия фронта остается активной. Враг пытается наступать по всем направлениям.

Обратите внимание Опубликован новый рейтинг мощнейших армий: какое место заняли Украина и Россия

В то же время, украинские герои отбивают вражеские атаки. Врагу наносят колоссальные потери. К слову, по состоянию на 10 января Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 366 790 оккупантов. Кроме того, враг теряет немало техники.

Провели продуктивную работу с командирами бригад, выполняющих задачи на Купянском направлении. Определили последовательность наших шагов с учетом постоянной смены оперативной обстановки, способностей, а также приняли решение для обеспечения первоочередных потребностей подразделений,

– подчеркнул Залужный.



Он заявил, что украинские защитники и защитницы держат оборону в сверхсложных условиях.

Залужный показал кадры из рабочей поездке: смотрите видео

ВСУ сорвали зимнее наступление Кремля

В Bild заявили, что Россия планировало масштабное зимнее наступление. Враг пытался усложнить ситуацию на территории Харьковской и Донецкой области. В то же время воины ВСУ сломали все планы окупантов. Враг понес колоссальные потери в живой силе и технике. В Bild рассказали, что "масштабные волны атак со стороны России, кажется, сейчас преодолены, зимнее наступление Кремля сорвано".