Залужний заявив, що лінія фронту залишається активною. Ворог намагається наступати на всіх напрямках.

Зверніть увагу Опубліковано новий рейтинг найпотужніших армій: яке місце зайняли Україна й Росія

Водночас українські герої відбивають ворожі атаки. Ворогу завдають колосальні втрати. До слова, станом на 10 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 366 790 окупантів. Окрім того, ворог втрачає чимало техніки.

Провели продуктивну роботу із командирами бригад, які виконують завдання на Куп'янському напрямку. Визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки, спроможностей, а також ухвалили рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів,

– наголосив Залужний.



Він заявив, що українські захисники та захисниці тримають оборону у надскладних умовах.

Залужний показав кадри з робочої поїздки: дивіться відео

ЗСУ зірвали зимовий наступ Кремля

У Bild заявили, що Росія планувала масштабний зимовий наступ. Ворог намагався ускладнити ситуацію на території Харківської та Донецької області. Водночас воїни ЗСУ зламали усі плани окупантів. Ворог зазнав колосальних втрат у живій силі та техніці. У Bild розповіли, що "масштабні хвилі атак з боку Росії, здається, наразі подолано, зимовий наступ Кремля зірвано".