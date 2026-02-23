Укр Рус
23 февраля, 18:13
2

Залужный ответил, будет ли участвовать в следующих выборах

Екатерина Попик
Основные тезисы
  • Валерий Залужный сделал заявление о политической карьере.
  • Он считает, что сейчас не время обсуждать его участие в президентских выборах.

По мнению экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сейчас очень несвоевременный момент, чтобы обсуждать его участие в президентских выборах. Также он отметил, что вопросы внутренней политики не должны выходить на уровень международного обсуждения.

Об этом он сказал на конференции в Chatham House в Лондоне.

Что Залужный сказал об участии в выборах?

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заверил, что во время войны не думает о политической карьере в Украине.

Очень плохо, когда внутренняя политика Украины выходит на международный уровень – это должно быть табу. По состоянию на сегодня, никакой возможности думать об этом у меня нет,
– отметил Залужный.

Он заявил, что сейчас ничего не дает ему возможности думать это.

Какие последние заявления делал Залужный?

  • Залужный впервые публично рассказал о разногласиях с Владимиром Зеленским, которые возникли еще в начале полномасштабной войны и обострились во время подготовки контрнаступления 2023 года.

  • Также Залужный заявил, что в сентябре 2022 года СБУ якобы проводила обыски в одном из его командных пунктов, назвав это попыткой давления. В то же время в СБУ отрицали проведение обысков, объяснив, что следственные действия происходили в рамках другого производства, а ситуацию тогда лично выяснили Василий Малюк и Залужный.

  • Кроме этого, Залужный заявил, что контрнаступление 2023 года провалилось из-за недостатка необходимых ресурсов и отхода от первоначального плана.