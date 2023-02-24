Мы стали крепче бетона и стали, – Залужный обратился к украинцам в годовщину войны
Источник:Валерий Залужный
Ровно год назад Россия цинично напала на Украину. Однако благодаря нашим защитникам Украина до сих пор независима.
По этому поводу Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинскому народу. Он также поблагодарил воинов за защиту нашего государства.
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Что сказал Залужный
Главнокомандующий отметил, что российско-украинская война началась 20 февраля 2014 и продолжается до сих пор. Залужный заявил, что за 9 лет войны украинцы стали крепче бетона и стали, потому что мы помним примеры несокрушимости защитников ДАПа и "Азовстали".
Благодарю вас, украинцы! Всем, кто служит и кто помогает войску! Вечная Память павших за свободу! Мы выстоим. И победим!
– говорится в сообщении.
Залужный также отметил, что не нужно забывать, что герои – среди нас. Благодаря нашим защитникам, Украина выстояла этот тяжелый год.
Главнокомандующий обратился к украинцам: смотрите видео
Обращение Зеленского: основные положения
- Владимир Зеленский утром 24 февраля 2023 года обратился к украинцам. Президент вспомнил, как год назад около 07:00 озвучил два главных заявления: Россия начала полномасштабную войну, но украинцы – сильные и готовые ко всему. Украинцы – это и есть Украина.
- Глава государства напомнил, что кто-то испытал шок, кто-то не знал, что сказать. Но в то же время все чувствовали, что делать. Украинцы не подняли белое знамя. Они стали защищать сине-желтый флаг.
- Зеленский подчеркнул, что украинцы не знали, что будет завтра, но понимали, что за каждое завтра нужно драться.
- "И мы бились. И выгрызали каждые сутки. И мы выстояли во второй день. А дальше – в третий. Трех суток, которые нам уводили на жизнь. Угрожали, что через 72 часа нас не будет. Но мы выстояли в четвертый день. А потом в пятый. А сегодня стоим ровно один год. До сих пор знаем: за каждое завтра нужно драться", – отметил украинский лидер.
- Он подчеркнул, что главный итог – Украина выстояла и не потерпела поражения. В этом году украинцы сделают все, чтобы победить.