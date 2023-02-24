Мы стали крепче бетона и стали, – Залужный обратился к украинцам в годовщину войны

Ровно год назад Россия цинично напала на Украину. Однако благодаря нашим защитникам Украина до сих пор независима.

По этому поводу Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинскому народу. Он также поблагодарил воинов за защиту нашего государства.

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Что сказал Залужный

Главнокомандующий отметил, что российско-украинская война началась 20 февраля 2014 и продолжается до сих пор. Залужный заявил, что за 9 лет войны украинцы стали крепче бетона и стали, потому что мы помним примеры несокрушимости защитников ДАПа и "Азовстали".

Благодарю вас, украинцы! Всем, кто служит и кто помогает войску! Вечная Память павших за свободу! Мы выстоим. И победим!

– говорится в сообщении.

Залужный также отметил, что не нужно забывать, что герои – среди нас. Благодаря нашим защитникам, Украина выстояла этот тяжелый год.

Главнокомандующий обратился к украинцам: смотрите видео

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