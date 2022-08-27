Говорили о том, как россия лжет по поводу ЗАЭС: детали разговора Залужного и генерала Милли

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Валерий Залужный рассказал детали разговора с Марком Милли.

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О чем говорили

Генерал Милли заверил Залужного в твердой помощи президента США Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом.

Наш Главнокомандующий поблагодарил Марка Милли за поддержку и рассказал о ситуации на фронте. Также Залужный отметил, что россияне говорят неправду относительно ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя ВСУ в ее обстрелах.

Поблагодарил за очередной пакет помощи от США и последовательную поддержку нашей борьбы за независимость.

Проинформировал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Отметил, что противник распространяет дезинформацию о ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных,

– говорится в сообщении.

Скоро МАГАТЭ посетит ЗАЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике готовы совершить экстренный визит на Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе. российские пропагандисты уже распространяют информацию о якобы возможных "провокациях" на Запорожской АЭС во время визита миссии МАГАТЭ, традиционно обвиняя в этом украинских защитников.

Отметим, что МАГАТЭ отправится из Киева, а затем войдет на оккупированную россиянами территорию в районе города Энергодар.

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