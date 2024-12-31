"Будет война, а ты главный": Залужный рассказал, как гадалка предсказала будущее 25 лет назад

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что однажды гадалка заранее предупредила его о начале войны в Украине. Произошло это еще 25 лет назад.

Об этом говорится в книге Валерия Залужного "Моя война", которая вышла в печать в декабре 2024 года, сообщает 24 Канал. Он начал работать над книгой еще в марте 2023 года, когда был в должности главнокомандующего.

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Залужный рассказал о встрече с гадалкой

Валерий Залужный рассказал, что будущее ему предсказала женщина, с которой они вместе ехали в поезде из Одессы в Житомир – тогда он направлялся с другими курсантами в плацкартном вагоне домой в Новоград-Волынский.

Такая себе вполне взрослая, но еще молодая барышня. Достаточно красивая и очень элегантная. Конечно же, она была полна сил и энергии, что в ней аж клокотала. Это была настоящая "цыганка Аза", хотя цыганкой она точно не была,

– описал Залужный женщину.

Во время поездки она предложила его товарищам погадать на картах, на что те быстро согласились. Однако самого Залужного эта идея ужасно напугала – "даже холодок пробежал по потной спине". Он сказал, что не хотел получать прогноз относительно собственного будущего, однако женщина сама к нему подсела и не спрашивала, хочет ли он что-то знать.

"Я повернулся и посмотрел в ее глубокие черные глаза. Это продолжалось несколько секунд. Мне показалось, что уже и старшая наша соседка с интересом наблюдает за нами. "Нет", – сказала наша гадалка. – "Я не могу дальше ничего сказать. Нет! Извини", – вспоминает бывший главком ВСУ.

После этого, по его словам, гадалка обхватила голову руками, опершись локтями на стол.

Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный,

– сказала она Валерию Залужному.

Бывший главнокомандующий рассказал, что этот эпизод он вспомнил уже в конце февраля 2022 года и впоследствии неоднократно прокручивал в голове, когда было действительно трудно.

Валерий Залужный рассказал о встрече с гадалкой / Фото 24 Канала