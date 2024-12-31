Про це йдеться у книзі Валерія Залужного "Моя війна", яка вийшла друком у грудні 2024 року, повідомляє 24 Канал. Він почав працювати над книгою ще у березні 2023 року, коли був на посаді головнокомандувача.

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Залужний розповів про зустріч з ворожкою

Валерій Залужний розповів, що майбутнє йому напророчила жінка, з якою вони разом їхали у потязі з Одеси до Житомира – тоді він прямував з іншими курсантами у плацкартному вагоні додому до Новограда-Волинського.

Така собі цілком доросла, але ще молода панночка. Досить красива й дуже елегантна. Звичайно ж, вона була сповнена сил та енергії, що в ній аж клекотіла. Це була справ-жня "циганка Аза", хоча циганкою вона точно не була,

– описав Залужний жінку.

Під час поїздки вона запропонувала його товаришам погадати на картах, на що ті швидко погодилися. Однак самого Залужного ця ідея страшенно налякала – "навіть холодок пробіг спітнілою спиною". Він сказав, що не хотів отримувати прогноз щодо власного майбутнього, однак жінка сама до нього підсіла і не питала, чи хоче він щось знати.

"Я повернувся і подивився в її глибокі чорні очі. Це тривало кілька секунд. Мені здалося, що вже й старша наша сусідка з цікавістю спостерігає за нами. "Ні", – сказала наша ворожка. – "Я не можу далі нічого сказати. Ні! Вибач", – згадує колишній головком ЗСУ.

Після цього, за його словами, ворожка обхопила голову руками, спершись ліктями на стіл.

Я побачила війну. Страшну. У нас тут. А ти там найголовніший,

– сказала вона Валерію Залужному.

Колишній головнокомандувач розповів, що цей епізод він згадав вже наприкінці лютого 2022 року і згодом неодноразово прокручував в голові, коли було справді важко.

Валерій Залужний розповів про зустріч з ворожкою / Фото 24 Каналу