"В состоянии большого душевного подъема": Залужный поделился впечатлениями от выступления в Chatham House

На днях экс-глава и посол в Великобритании Валерий Залужный выступил в Королевском институте международных отношений (Chatham House). В субботу, 19 октября, он поделился своими впечатлениями от встречи.

Дипломат рассказал, что все еще находится в состоянии большого душевного подъема. Залужный также доволен, как враги отреагировали на его слова.

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Залужный о выступлении в Королевском институте

Так, Валерий Залужный в своем телеграмм-канале поблагодарил госпожу Бронвен Мэддокс и Chatham House за приглашение и возможность побывать в стенах Института. По мнению экс-главы, именно он должен предотвратить войны.

Поэтому мое выступление там имеет огромное символическое значение. Значит мир задумался о войне. Значит война уже не только проблема Украины. Тогда надеемся, что действительно, когда в таких стенах начнут говорить дипломаты, пушки замолчат,

– указал Залужный.

Посол Украины выразил благодарность за бешеную поддержку тысяч людей в интернете и в социальных сетях, которые "всем сердцем переживают за Украину и ищут ей не только мира, но и Победы". Кроме этого Залужный поблагодарил профессиональных дипломатов, политиков, ученых и просто простых людей за мысли по поводу его размышлений.

"Я доволен и реакцией врагов. Их истерические конвульсии лишь подтверждают что мы на правильном пути. Они нас боятся. Двигаемся дальше. Мы победим", – подчеркнул Залужный.