Дипломат розповів, що все ще знаходиться у стані великого душевного підйому. Залужний також задоволений, як вороги відреагували на його слова.

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Залужний про виступ у Королівському інституті

Так, Валерій Залужний у своєму телеграм-каналу подякував пані Бронвен Меддокс та Chatham House за запрошення та можливість побувати у стінах Інституту. На думку ексголовкома, саме він має запобігти війнам.

Тому мій виступ там має величезне символічне значення. Значить світ задумався про війну. Значить війна вже не тільки проблема України. Тоді сподіваємося, що дійсно, коли в таких стінах почнуть говорити дипломати, гармати замовкнуть,

– вказав Залужний.

Посол України висловив вдячність за шалену підтримку тисяч людей в інтернеті і в соціальних мережах, які "усім серцем переживають за Україну і шукають їй не тільки миру, а й Перемоги". Окрім цього Залужний подякував професійним дипломатам, політикам, вченим і просто простим людям за думки з приводу його роздумів.

"Я задоволений і реакцією ворогів. Їх істеричні конвульсії лише підтверджують що ми на правильному шляху. Вони нас бояться. Рухаємося далі. Ми Переможемо", – наголосив Залужний.