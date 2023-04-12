Руководил агентами России в Украине: СБУ сообщила о подозрении бывшему беркутовцу Астахову

Служба безопасности выдвинула подозрение бывшему беркутовцу Валерию Астахову. Он подозревается в создании агентурной сети во фронтовых областях Украины.

Как отметило ведомство, он руководил агентами российской ФСБ, разоблаченными на Донбассе в августе 2022 года. Основной задачей врагов был сбор данных о местах базирования и перемещения ВСУ вблизи фронта.

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Что будет ждать предателя

С начала полномасштабного вторжения России ФСБ поручила Астахову сформировать агентурную группу для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для этого предатель привлек несколько десятков жителей южных и восточных регионов нашей страны, в том числе из Бахмута.

Полученную информацию злоумышленники переправляли Астахову через телеграм в виде локаций на электронных картах с подробным описанием объектов.

– сообщают в СБУ.

Эти данные эксберкутовец передавал своим кураторам во временно оккупированном Крыму. Они требовались россиянам для наведения и корректировки ракетных и артиллерийских обстрелов по украинским войскам.

На основе собранных доказательств следователи СБУ сообщили подозрение Астахову по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В ведомстве пообещали сделать все, чтобы привлечь мужчину к ответственности.

Что известно о Валерии Астахове