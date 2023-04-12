Руководил агентами России в Украине: СБУ сообщила о подозрении бывшему беркутовцу Астахову
Источник:СБУ
Служба безопасности выдвинула подозрение бывшему беркутовцу Валерию Астахову. Он подозревается в создании агентурной сети во фронтовых областях Украины.
Как отметило ведомство, он руководил агентами российской ФСБ, разоблаченными на Донбассе в августе 2022 года. Основной задачей врагов был сбор данных о местах базирования и перемещения ВСУ вблизи фронта.
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Что будет ждать предателя
С начала полномасштабного вторжения России ФСБ поручила Астахову сформировать агентурную группу для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для этого предатель привлек несколько десятков жителей южных и восточных регионов нашей страны, в том числе из Бахмута.
Полученную информацию злоумышленники переправляли Астахову через телеграм в виде локаций на электронных картах с подробным описанием объектов.
– сообщают в СБУ.
Эти данные эксберкутовец передавал своим кураторам во временно оккупированном Крыму. Они требовались россиянам для наведения и корректировки ракетных и артиллерийских обстрелов по украинским войскам.
На основе собранных доказательств следователи СБУ сообщили подозрение Астахову по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В ведомстве пообещали сделать все, чтобы привлечь мужчину к ответственности.
Что известно о Валерии Астахове
- После оккупации Крыма он перешел на сторону врага и вступил в ряды подконтрольной российской спецслужбе группировки под названием "Евпаторийская рота народного ополчения".
- Астахов организовал агентурную сеть в Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской и Одесской областях. Сейчас он скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины.
- В конце марта стало известно, что Валерий Астахов был одним из тех, кто жестоко обращался с депортированными украинскими детьми. Его опознал один из мальчиков, которого недавно удалось вернуть на родину.