Защитница Субботина вспомнила, как "Калина" сообщил ей о смерти любимого на "Азовстали"

Защитница Валерия Субботина, которая вышла замуж на "Азовстали", рассказала, как узнала о потере любимого. Она сразу поняла все по лицу командира "Калины", когда он подошел к ней, чтобы сообщить трагическую весть.

Валерия и ее жених Андрей хотели пожениться еще накануне полномасштабного вторжения летом 2021 года. Они хотели организовать настоящую свадьбу, обвенчаться в украинском храме в Мариуполе, который был известен крупнейшими петриковскими росписями. Однако свадьба состоялась в окруженном заводе.

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История Валерии и Андрея

Защитница рассказала, что Андрея ранило на подступах к Мариуполю и его доставили на "Азовсталь". Так они вместе оказались на одном заводе, но в разных его частях. Из тела Андрея достали обломки и он продолжал нести службу.

Однажды жених принес Валерии обручальные кольца, сделанные из фольги и предложил жениться.

После моего ранения в апреле Андрей очень сильно спешил жениться. Он обещал мне, что мы обязательно сделаем настоящую свадьбу после возвращения. Но очень хотел расписаться официально именно на "Азовстали". Мы так и сделали,

– сказала Валерия.

Тогда Валерия и Андрей подписали документы и отправили отсканированные копии родителям Андрея в Киеве. Те поехали в ЗАГС и официально их расписали. Валерия взяла фамилию мужа, а Орест сделал им свадебные фото, которые впоследствии облетели мировые СМИ.

Свадьба состоялась 5 мая, а уже 7 мая Андрей погиб.

Как Валерия узнала о гибели любимого

Часто говорят, что люди что-то чувствуют, когда погибает любимый человек. А я 7 мая ничего не почувствовала. У меня наоборот было хорошее настроение, потому что я была замужем, я – любимая,

– вспомнила Валерия.

7 мая Валерия вместе с другими женщинами несмотря на обстрелы выбрались на поверхность завода, чтобы поискать одежду, еду и антисептики. Они пытались помочь людям, которые третий месяц прятались в подземельях завода. А еще они хотели увидеть тюльпаны, которые странным образом расцвели по всему заводу.

С 7 по 9 мая Валерия продолжала писать мужу письма. Передавала их через других военных на его позицию. Уже 10 мая ночью к ней подошел заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар.

По его лицу все поняла. Потому что я видела, как он сообщает о смерти. Как звонит женам, матерям. Я часто была рядом и знала, какое у него лицо. И когда он подошел, я понимала, что он скажет. Он спросил, как у меня дела. Я сказала: "Ты мне скажи, друг, как у меня, дела? И он сказал, что мой муж погиб, но мы его достойно похороним. Я его тогда перебила и сказала: "Калина, зачем ты говоришь то, чего мы не сделаем?",

– сказала защитница.

Тело Андрея Субботина, как и многих других погибших украинских военных, до сих пор остается на территории завода "Азовсталь".

В плену россияне забрали последнее письмо, написанное Андреем Субботиным своей жене.