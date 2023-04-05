Валит черный дым: в центре Москвы горит здание минобороны

В Москве горит здание министерства обороны России. Над центром города поднялся огромный столб черного дыма.

Вечером 5 апреля в здании минобороны России в центре Москвы вспыхнул пожар. О причинах возгорания российские СМИ пока не сообщали, пишет 24 Канал.

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Что известно об инциденте

Пожар начался в доме Апраксиных на улице Знаменка – в этом здании размещены административные службы минобороны России. Сообщается, что что-то загорелось в офисе на 3 этаже. На место сразу выехали экстренные службы. Пожару присвоили второй номер сложности из пяти.

По улице Знаменка, 19 в одном из зданий на территории минобороны начался пожар. Интенсивное горение наблюдается из окна на третьем этаже,

– сказали в экстренных службах России.

На видео видно, что в небо поднимается густой и черный дым.

Пожар в здании минобороны России: смотрите видео

Приблизительно через полчаса после первого сообщения о пожаре, возгорание локализовали. После того, как пожар был потушен, в России заявили, что причиной якобы стал "аварийный режим электросети".

Неужели снова "проводка": это не первый пожар в этом здании

Этот дом уже дважды пылает после начала войны России с Украиной. В апреле 2016 года там произошел масштабный пожар. Тогда минобороны страны-агрессора заявило, что "вспышка" произошла в технических помещениях соседнего корпуса, возведенного в 1946 году, а из-за сильных порывов ветра пламя быстро распространилось и повредило деревянные перекрытия здания.

Также СМИ сообщали об обвале крыши бокового крыла, однако представители министерства заявили, что его якобы раскрыли целенаправленно. Традиционно "ничего не случилось", однако тогда возгорание тушили аж 9 часов, в ликвидации пожара участвовало 235 пожарных.

Некоторые СМИ распространяли слухи об умышленном поджоге с целью уничтожения архивов ведомства, однако в минобороны России заявили, что документы хранились в другом здании. Официальной причиной возгорания тогда назвали замыкание проводки.

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