"Война наносит вред Пекину": зачем главный дипломат Китая Ван И приезжал в Москву

Высокопоставленный китайский дипломат Ван побывал в Москве. Во время этого визита российские чиновники отчаянно боролись за внимание представителя Китая.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Глава дипломатии Китая Ван прибыл И в Москву 20 февраля.

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В планы высокопоставленного китайского чиновника входили встречи с рядом российских чиновников. Одним из первых с Ван И встретился секретарь совбеза России Николай Патрушев.

Окружение Путина интересует вопрос транзита власти

Эту встречу можно объяснить не только тем, что Патрушев занимает высокий пост. Клочок считает, что секретарь совбеза России имел свои мотивы для встречи с китайским дипломатом.

Во время выступления Владимира Путина 21 февраля его окружение ожидало услышать видение вероятного транзита власти. Некоторые люди хотели для себя гарантий на случай, если диктатор отойдет от власти. Ведь видно, что Путин очень болен,

– отметил политический эксперт.

Клочок напомнил, что в России уже некоторое время ведутся разговоры о том, что сын Патрушева Дмитрий, возглавляющий сейчас министерство сельского хозяйства, может стать преемником Путина. Однако в речи диктатора 21 февраля не прозвучало никаких намеков, что Патрушев-младший может претендовать на власть в России.

"Путин вспомнил его в речи. Но глава Кремля говорил о высоких урожаях и прекрасной работе министерства сельского хозяйства. И на этом все", – отметил политический эксперт.

Валерий Клочок сказал, зачем главный китайский дипломат ездил в Россию: смотрите видео

"Группы в окружении Путина ждут, пока диктатор умрет"

Он добавил, что, вероятно, на этом фоне Патрушев-отец может просчитывать определенные схемы, чтобы укрепить свои позиции у власти. По словам Клочка, в окружении Путина все понимают, что диктатор сейчас оказался в тупике. И каждый из приближенных к Путину чиновников пытается параллельно вести собственную политическую игру.

В частности, после Патрушева с Ван И встретился глава МИД России Сергей Лавров. Затем провести встречу с китайским дипломатом решил и сам российский диктатор.

Это интересно, потому что и сам Путин понимает влиятельность отдельных групп, которые находятся в его окружении и якобы поддерживают его, но только и ждут, когда он умрет. Сейчас одним из таких людей является Патрушев, желающий получить всю полноту власти,

– отметил Клочок.

"Окно возможностей" для Украины

Политический эксперт отметил, что секретарь совбеза России – далеко не друг для Украины. Однако его стремление к власти может изменить ситуацию внутри страны-террориста.

"Может открыться определенное окно возможностей для Украины. Китай во всей этой истории может быть если не ключевым, то одним из основных факторов", – сказал Клочок.

Он напомнил, что в конце 2022 года еще один приспешник Путина – Дмитрий Медведев – ездил в Китай, где встречался с лидером страны Си Цзиньпином.

"Еще тогда Китай хотел получить от Путина ясный ответ, как диктатор планирует завершать эту войну", – рассказал политический эксперт.

Война России против Украины вредит Китаю

Он добавил, что Пекин очень интересуется этим вопросом, поскольку влиятельность Китая сейчас меньше, чем нужно было бы для поддержания социальной стабильности в стране. А для того, чтобы поддерживать эту стабильность, китайским властям нужно поднимать экономические показатели.

Пекин хочет понять, как поддерживать экономику на фоне войны России против Украины, которая наносит ему серьезный ущерб. Ведь Китай не может нормально торговать с Россией, потому что вдруг что – Запад введет против него санкции,

– отметил Клочок.

Аналитик предположил, что в 2022 году Медведев привез Си Цзиньпину такой план завершения войны в Украине, который был либо не очень четким, либо не получил одобрения лидера Китая.

Китай хочет от России четкого плана завершения войны

Именно поэтому сейчас главный китайский дипломат Ван И приехал в Москву. Причем перед этим он посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, где беседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Все указывает на то, что вся эта история будет иметь продолжение. Китай хочет четкости от России. Пекин действительно хочет понимания того, как будет развиваться война", – сказал Клочок.

Он добавил, что в то же время у самого Путина такого плана нет.

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