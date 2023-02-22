Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Голова дипломатії Китаю Ван Ї прибув до Москви 20 лютого.

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У плани високопоставленого китайського чиновника входили зустрічі з низкою російських посадовців. Одним з перших з Ван Ї зустрівся секретар радбезу Росії Ніколай Патрушев.

Оточення Путіна цікавить питання транзиту влади

Цю зустріч можна пояснити не лише тим, що Патрушев займає високу посаду. Клочок вважає, що секретар радбезу Росії мав власні мотиви для зустрічі з китайським дипломатом.

Під час виступу Владіміра Путіна 21 лютого його оточення очікувало почути бачення щодо ймовірного транзиту влади. Окремі люди хотіли для себе гарантій на випадок, якщо диктатор відійде від влади. Адже видно, що Путін дуже хворий,

– зазначив політичний експерт.

Клочок нагадав, що у Росії вже певний час точаться розмови про те, що син Патрушева Дмітрій, який зараз очолює міністерство сільського господарства, може стати наступником Путіна. Однак у промові диктатора 21 лютого не прозвучало жодних натяків на те, що Патрушев-молодший може претендувати на владу в Росії.

"Путін згадав його у промові. Але очільник Кремля говорив про високі врожаї й прекрасну роботу міністерства сільського господарства. І на цьому все", – зазначив політичний експерт.

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"Групи в оточенні Путіна чекають, поки диктатор помре"

Він додав, що, ймовірно, на цьому тлі Патрушев-тато може прораховувати певні схеми, аби укріпити свої позиції при владі. За словами Клочка, в оточенні Путіна всі розуміють, що диктатор зараз опинився у глухому куті. І кожен з наближених до Путіна посадовців намагається паралельно вести власну політичну гру.

Зокрема, після Патрушева з Ван Ї зустрівся глава МЗС Росії Сєргєй Лавров. А потім провести зустріч з китайським дипломатом вирішив і сам російський диктатор.

Це цікаво, тому що і сам Путін розуміє впливовість окремих груп, які є в його оточенні і нібито його підтримують, але тільки й чекають, коли він помре. Зараз одним з таких людей є Патрушев, який хоче отримати всю повноту влади,

– зазначив Клочок.

"Вікно можливостей" для України

Політичний експерт зауважив, що секретар радбезу Росії – далеко не друг для України. Однак його прагнення до влади можуть змінити ситуацію всередині країни-терориста.

"Може відкритися певне вікно можливостей для України. Китай у всій цій історії може бути якщо не ключовим, то одним з основних факторів", – сказав Клочок.

Він нагадав, що наприкінці 2022 року ще один посіпака Путіна – Дмітрій Мєдвєдєв – їздив до Китаю, де зустрічався з лідером країни Сі Цзіньпіном.

"Ще тоді Китай хотів отримати від Путіна зрозумілу відповідь, як диктатор планує завершувати цю війну", – розповів політичний експерт.

Війна Росії проти України шкодить Китаю

Він додав, що Пекін дуже цікавить це питання, оскільки впливовість Китаю зараз менша, ніж треба було б для підтримки соціальної стабільності в країні. А для того, щоб підтримувати цю стабільність, китайській владі потрібно підіймати економічні показники.

Пекін хоче зрозуміти, як підтримувати економіку на тлі війни Росії проти України, яка завдає йому серйозної шкоди. Адже Китай не може нормально торгувати з Росією, тому що раптом що – Захід запровадить проти нього санкції,

– зазначив Клочок.

Аналітик припустив, що у 2022 році Мєдвєдєв привіз Сі Цзіньпіну такий план завершення війни в Україні, який був або не дуже чітким, або не отримав схвалення від лідера Китаю.

Китай хоче від Росії чіткого плану завершення війни

Саме тому зараз головний китайський дипломат Ван Ї приїхав до Москви. Причому перед цим він відвідав Мюнхенську безпекову конференцію, де мав розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Все вказує за те, що вся ця історія матиме продовження. Китай хоче чіткості від Росії. Пекін направду хоче розуміння того, як розвиватиметься війна", – сказав Клочок.

Він додав, що водночас у самого Путіна такого плану немає.

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