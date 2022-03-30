По данным источников 24 канала в разведке, подавляющее большинство родственников российских военных преступников на самом деле рассматривает гибель своих детей, мужей, братьев и детей как возможность воспользоваться социальным лифтом. Поскольку уровень жизни в глубинке РФ является таким, что военные остаются единственными, кто приносит в семью более или менее вменяемый доход.
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Даже сами террористы, в связи с перехватами разговоров, постоянно говорят о том, насколько хорошо жили украинцы. Подобного уровня жизни они не могли бы достичь никогда.
Мародерство или гибель
- Если проанализировать любую войну, в которой принимали участие россияне, можно увидеть, что кроме уничтожения гражданского населения военные преступники занимались мародерством.
- Оккупанты вытаскивали из квартир и домов людей даже унитазы. Это было в Чечне, Грузии, Крыму и на Донбассе. Это можно наблюдать на Харьковщине, Киевщине, Херсонщине и на Запорожье.
- Российские террористы привыкли к тому, что они получают большую для РФ зарплату, которая составляет более 1 тысячи долларов. Для глубинки эта сумма является большой. Однако по большей части доход семьи любого военного и наемника состоял именно из последствий его мародерства.
- Имея ипотеку, едва содержа всех родственников и детей, мужчины отправлялись на войну, где могли грабить состоятельных людей из других стран. За более 20 лет для населения России это стало нормой.
- При этом, получая похищенную косметику и бытовую технику, деньги на закрытие ипотеки и чужие шубы, матери и жены российских военных, радовались "успехам" своего сына или мужа.
- Также поскольку немалое количество российских террористов банально двохсотилось "во время героического выполнения боевого задания", семья погибших могла рассчитывать на несколько миллионов компенсации от государства. Между властью и российскими матерями был заключен неофициальный договор о готовности "пожертвовать сыном ради великой России". Именно поэтому почти каждая российская женщина надеется на то, что ее сын или муж много намародерит или же вернется домой в цинке, с последующим перечислением денег на карту.
Компенсаций за раненых и погибших не будет почти для всех
Именно благодаря желанию хотя бы расплатиться по кредитам матери и жены погибших на войне россиян всегда соглашались молчать. В 2014-м году вся Украина удивлялась тому, как родители отказывались от своих детей. Тогда для нашего общества подобное выглядело диким. В 2022-м украинцы поняли, что в России царит своя реальность, что ради 5 миллионов рублей любой может на камеру сказать, что их ребенка никогда не существовало.
Поэтому в течение 34 дней полномасштабного вторжения в Украину мы до сих пор не услышали хотя бы о какой-то акции протеста солдатских матерей. Они банально боятся не получить средства за уничтожение своего Ваньки. А ведь вопрос в том, что подавляющее большинство родственников россиян никогда не получит никакие деньги.
Например, у Путина недавно заявили, что все раненые во время проведения "специальной военной операции" не получат обещанные кремлевским фюрером 3 миллиона рублей. Мол, для компенсации безногим и безруким срочникам, которых срочно переводили на контракт, нужна выписка по строевой части о привлечении конкретного военнослужащего к боевыхм действиям. При этом никаких документальных подтверждений об участии того или иного захватчика на самом деле нет. Потому что Москве невыгодно платить населению деньги за путинскую войну.
Это же касается и погибших. Для проформы кого-то из двухсотых боевиков в Кремле признают, однако тела других банально не заберут или сожгут в Беларуси. Для всех российских чиновников погибшие и раненые официально являются теми, кто находился на учениях и перешли границу без боевых распоряжений. Поскольку все приказы отдавались на словах без документов. Благодаря этой стратегии у Путина и избежали протестов матерей. Потому что получить 5 миллионов за ликвидированного им важнее, чем похоронить своего сына.