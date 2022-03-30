По данным источников 24 канала в разведке, подавляющее большинство родственников российских военных преступников на самом деле рассматривает гибель своих детей, мужей, братьев и детей как возможность воспользоваться социальным лифтом. Поскольку уровень жизни в глубинке РФ является таким, что военные остаются единственными, кто приносит в семью более или менее вменяемый доход.

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Даже сами террористы, в связи с перехватами разговоров, постоянно говорят о том, насколько хорошо жили украинцы. Подобного уровня жизни они не могли бы достичь никогда.

Мародерство или гибель

Если проанализировать любую войну, в которой принимали участие россияне, можно увидеть, что кроме уничтожения гражданского населения военные преступники занимались мародерством.

Оккупанты вытаскивали из квартир и домов людей даже унитазы. Это было в Чечне, Грузии, Крыму и на Донбассе. Это можно наблюдать на Харьковщине, Киевщине, Херсонщине и на Запорожье.

Российские террористы привыкли к тому, что они получают большую для РФ зарплату, которая составляет более 1 тысячи долларов. Для глубинки эта сумма является большой. Однако по большей части доход семьи любого военного и наемника состоял именно из последствий его мародерства.

Имея ипотеку, едва содержа всех родственников и детей, мужчины отправлялись на войну, где могли грабить состоятельных людей из других стран. За более 20 лет для населения России это стало нормой.

При этом, получая похищенную косметику и бытовую технику, деньги на закрытие ипотеки и чужие шубы, матери и жены российских военных, радовались "успехам" своего сына или мужа.

Также поскольку немалое количество российских террористов банально двохсотилось "во время героического выполнения боевого задания", семья погибших могла рассчитывать на несколько миллионов компенсации от государства. Между властью и российскими матерями был заключен неофициальный договор о готовности "пожертвовать сыном ради великой России". Именно поэтому почти каждая российская женщина надеется на то, что ее сын или муж много намародерит или же вернется домой в цинке, с последующим перечислением денег на карту.

Компенсаций за раненых и погибших не будет почти для всех

Именно благодаря желанию хотя бы расплатиться по кредитам матери и жены погибших на войне россиян всегда соглашались молчать. В 2014-м году вся Украина удивлялась тому, как родители отказывались от своих детей. Тогда для нашего общества подобное выглядело диким. В 2022-м украинцы поняли, что в России царит своя реальность, что ради 5 миллионов рублей любой может на камеру сказать, что их ребенка никогда не существовало.

Поэтому в течение 34 дней полномасштабного вторжения в Украину мы до сих пор не услышали хотя бы о какой-то акции протеста солдатских матерей. Они банально боятся не получить средства за уничтожение своего Ваньки. А ведь вопрос в том, что подавляющее большинство родственников россиян никогда не получит никакие деньги.

Например, у Путина недавно заявили, что все раненые во время проведения "специальной военной операции" не получат обещанные кремлевским фюрером 3 миллиона рублей. Мол, для компенсации безногим и безруким срочникам, которых срочно переводили на контракт, нужна выписка по строевой части о привлечении конкретного военнослужащего к боевыхм действиям. При этом никаких документальных подтверждений об участии того или иного захватчика на самом деле нет. Потому что Москве невыгодно платить населению деньги за путинскую войну.

Это же касается и погибших. Для проформы кого-то из двухсотых боевиков в Кремле признают, однако тела других банально не заберут или сожгут в Беларуси. Для всех российских чиновников погибшие и раненые официально являются теми, кто находился на учениях и перешли границу без боевых распоряжений. Поскольку все приказы отдавались на словах без документов. Благодаря этой стратегии у Путина и избежали протестов матерей. Потому что получить 5 миллионов за ликвидированного им важнее, чем похоронить своего сына.