За даними джерел 24 каналу у розвідці, переважна більшість родичів російських військових злочинців насправді розглядає загибель своїх дітей, чоловіків, братів та дітей як можливість скористатись соціальним ліфтом. Оскільки рівень життя у глибинці РФ є таким, що військові залишаються єдиними, хто приносить у сім'ю більш-менш притомний дохід.

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Навіть самі терористи, згідно з перехопленнями розмов, постійно кажуть про те, наскільки добре жили українці. Подібного рівня життя вони не могли б досягнути ніколи.

Мародерство або загибель

Якщо проаналізувати будь-яку війну, в якій брали участь росіяни, можна побачити, що окрім знищення цивільного населення військові злочинці займалися мародерством.

Окупанти витягували з квартир та будинків людей навіть унітази. Це було у Чечні, Грузії, Криму та на Донбасі. Це можна спостерігати на Харківщині, Київщині, Херсонщині та на Запоріжжі.

Російські терористи звикли до того, що вони отримують велику для РФ зарплату, яка становить понад 1 тисячу доларів. Для глибинки ця сума є неабиякою. Однак здебільшого дохід сім'ї будь-якого військового та найманця складалася саме з наслідків його мародерства.

Маючи іпотеку, ледве утримуючи всіх родичів та дітей, чоловіки відправлялися на війну, де могли грабувати заможних людей з інших країн. За понад 20 років для населення Росії це стало нормою.

При цьому ж, отримуючи викрадену косметику та побутову техніку, гроші на закриття іпотеки та чужі шуби, матері та дружини російських військових, раділи "здобутку" свого сина чи чоловіка.

Оскільки ж чимала кількість російських терористів банально двохсотилася "під час героїчного виконання бойового завдання", родина загиблих могла розраховувати на кілька мільйонів компенсації від держави. Між владою та російськими матерями було укладено неофіційний договір про готовність пожертвувати сином "заради великої Росії". Саме тому майже кожна російська жінка сподівається на те, що її син чи чоловік багато намародерить або ж повернеться додому в цинку, з подальшим перерахуванням грошей на її картку.

Компенсацій за поранених та загиблих не буде майже для всіх

Саме завдяки бажанню хоча б розплатитися по кредитах матері та жінки загиблих на війні росіян завжди погоджувалися мовчати. У 2014-му році вся Україна дивувалася тому, як батьки відмовлялися від своїх дітей. Тоді для нашого суспільства подібне виглядало диким. У 2022-му українці зрозуміли, що у Росії панує своя реальність, що заради 5 мільйонів рублів будь-хто може на камеру сказати, що їх дитини ніколи не існувало.

Через це впродовж 34 днів повномасштабного вторгнення в Україні ми досі не почули хоча б про якусь акцію протесту солдатських матерів. Вони банально бояться не отримати кошти за знищення свого Ваньки. Але ж питання в тому, що переважна більшість родичів росіян ніколи не отримає ніякі гроші.

Наприклад, у Путіна нещодавно заявили, що всі поранені під час проведення "спеціальної військової операції" не отримають обіцяні кремлівським фюрером 3 мільйони рублів. Мовляв, для компенсації безногим та безруким срочникам, яких терміново переводили на контракт, потрібна виписка зі стройової частини про залучення конкретного військовослужбовця у бойових діях. При цьому жодних документальних підтверджень про участь того чи іншого загарбника насправді нема. Бо Москві не вигідно платити населенню гроші за путінську війну.

Це саме стосується й загиблих. Для проформи когось з двохсотих бойовиків у Кремлі визнають, однак тіла інших банально не заберуть або спалять у Білорусі. Для всіх російських чиновників загиблі та поранені офіційно є тими, хто перебував на навчані та перейшли кордон без бойових розпоряджень. Оскільки всі накази віддавалися словами, без документів. Завдяки цій стратегії у Путіна й уникли протестів матерів. Бо отримати 5 мільйонів за ліквідованого їм важливіше, аніж поховати свого сина.