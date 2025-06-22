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24 Канал Новости Украины В Киеве умер подполковник из Грузии Вано Надирадзе
23 июня, 10:25
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В Киеве умер подполковник из Грузии Вано Надирадзе

Дария Черныш
Основні тези
  • В Киеве умер грузинский доброволец Вано Надирадзе, причиной смерти стал сердечный приступ.
  • Вано Надирадзе был вице-полковником, возглавлял грузинскую группу, воюющую на стороне Украины, и регулярно информировал об успехах украинской армии.

В Украине умер грузинский доброволец Вано Надирадзе. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".

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Умер грузинский доброволец Вано Надирадзе

В рядах украинских Сил специальных операций произошла тяжелая потеря – умер грузинский военный Вано Надирадзе. Он был вице-полковником и возглавлял грузинскую группу, которая воюет на стороне Украины с первых месяцев полномасштабного вторжения.

Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

Он регулярно сообщал об успехах украинской армии и информировал грузинские СМИ и пользователей соцсетей о ходе войны,
– написали в издании.

В последнем своем заметке в Facebook военный сообщил об освобождении 4 украинских села и отражении врага на Сумском направлении. О подробностях операции обещал рассказать позже.

Напомним, в мае в Киеве состоялось прощание с британским добровольцем и ветераном Крисом Гарретом. 40-летний сапер погиб вблизи Изюма на Харьковщине. Он помогал Украине с 2014 года.