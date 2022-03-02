Варшава – в сине-желтых цветах: вдохновляющие фото из польской столицы
Источник:телеграм-канал Труха
В Польше публично осуждают циничное нападение России на Украину. Чтобы еще раз проявить свою позицию, в Варшаве можно увидеть символ сине-желтого цвета.
По данным ООН, более 835 тысяч украинцев уехали за границу после начала полномасштабной войны. Многие из них временно поселились в Польше, где беженцам дают дитя и гуманитарную помощь.
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Свою поддержку поляки показывают благодаря нашей государственной символике на улицах городов. Так, в Варшаве городской транспорт украсили сине-голубыми флажками, а столичные здания, в частности Дворец культуры и науки и Дворец Лазенки, подсветили цветами флага Украины.
Наш сине-желтый флаг украсил и знаменитую скульптуру русалки на берегу Вислы.
Улицы Варшавы стали сине-желтыми / Фото телеграм-канал Труха
Как другие страны поддерживают Украину
- В Париже Эйфелева башня засветилась сине-желтым цветом в поддержку украинцев.
- Одели и Статую Свободы во Франции. Теперь она красуется с сине-желтым флагом.
- В США люди активно поддерживают украинцев. Они выходят на улицы больших городов с плакатами и флагом.
- Метрополитен опера в Нью-Йорке спела гимн Украины.
- Голливудские знаменитости, модели, дизайнеры и светские львицы с миллионными аудиториями в соцсетях стали на защиту Украины и осудили Россию за вторжение.
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