Драка произошла 9 мая. В результате полиция задержала пятерых человек.

Важно В Польше нашли мертвыми мужчину и женщину из Украины: полиция изучает загадочные обстоятельства

В Варшаве между украинцами и поляками произошла потасовка

Правоохранители сообщили, что они получили информацию о недоразумениях между двумя группами людей. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мы задержали пять человек,

– отметили в полиции.

Позже стало известно, что конфликт произошел между поляками и украинцами. Один человек получил два ножевых ранения. Пострадавшего с двумя колото-резаными ранениями и еще двух человек с незначительными травмами лица и тела госпитализировали в больницу.



Полиция задержала нарушителей / фото TVN24

В Польше во время потасовки погибли украинцы

Ранее на севере Польши в городе Быдгощ произошел конфликт, в результате которого погибли украинцы. Так, полиции стало известно о ссоре в одной из квартир. На месте происшествия нашли 25-летнюю женщину без сознания с многочисленными телесными повреждениями, а также двух мертвых мужчин 22 и 25 лет, и раненую 71-летнюю женщину.

Также в квартире находились девочки 3 и 5 лет – они не пострадали.

Как стало известно, в квартире произошла драка мужчин из-за ревности. 25-летний мужчина вошел в квартиру, где находилась его бывшая жена с детьми, ее 22-летний сожитель, а также 71-летняя бабушка женщины. Оба мужчины погибли, а женщины получили ранения. Их отправили в больницу, состояние одной из них очень тяжелое.