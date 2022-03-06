В Варшаве прошел митинг с требованием закрыть небо над Украиной
6 марта 2022 , 15:30Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Гончаренко
Люди по всему миру продолжают выходить на мирные акции с требованием закрыть небо над Украиной.
Да, сегодня инициативу поддержали в Варшаве. Соответствующие кадры распространил в своем телеграм-канале Алексей Гончаренко.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Как прошла акция
На улицы Варшавы вышли тысячи демонстрантов из Польши, большинство из них вынужденно перемещенные граждане Украины.
Демонстранты выкрикивали фразу, ставшую символом борьбы украинского народа: "Русский военный корабель – иди на*уй", кроме того, можно было услышать легендарное "Путин – х*йло".
Смотрите видео с митинга в Варшаве
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!