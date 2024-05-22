Об этом рассказала руководительница правления общественной организации "Украинский дом" Мирослава Керик. Она отметила, что руководство Украинского дома обратилось в местные правоохранительные органы.
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Является очевидной провокацией
Неизвестные вандалы ночью 22 мая разрисовали фасад главного офиса Фонда "Украинский дом", разместив на нем надписи на польском и украинском языках "Нам нужны выборы!".
Неизвестные ночью нанесли на фасад здания эту надпись, что является очевидной провокацией. Мы вызвали полицию, которая сейчас квалифицирует эти действия как хулиганство,
– рассказала Мирослава Керик.
По ее мнению, скорее всего к подобным действиям могут быть причастны пророссийские силы, таким образом надписи имеют политический смысл и являются частью информационно-психологической деятельности, направленной на попытку поставить под сомнение легитимность украинской власти и посеять вражду между представителями украинского сообщества в Европе.
В то же время Керник отметила, что работники Украинского дома не имеют ничего общего с этими надписями и не хотят, чтобы кто-то решил, что это является позицией организации, или кого-то из ее членов. Сообщается также, что сейчас организация планирует известить об этой пророссийской провокации польские органы власти.
Как отметили на официальной странице Украинского дома, вскоре появилась информация о том, что подобные надписи были зафиксированы в других городах Европы, в частности в Германии.
Россия регулярно пытается поднять вопрос выборов
- Время от времени Россия раздувает вопрос легитимности украинской власти и пытается поставить под сомнение все ее решения. В частности, на днях Владимир Путин заявил, что для Кремля имеет значение вопрос легитимности Владимира Зеленского, если придется подписывать документы.
- Легитимность Зеленского беспокоит еще одного диктатора – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Белорусский диктатор даже посочувствовал Путину, которому якобы не с кем подписывать договор о мире.
- В то же время Владимир Зеленский рассказал, что сейчас для проведения выборов нужно было бы менять законодательство, ведь действующие законы не позволяют переизбирать власть во время военного положения.
- Он отметил, что в военное время нельзя проводить выборы. К тому же он отметил, что важно уважение к военным, которые сейчас находятся на фронте, ведь они также должны иметь право проголосовать.