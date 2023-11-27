Отправился к Кобзону: в России внезапно умер вице-президент Сбербанка

В стране-агрессорке продолжают загадочно умирать топ-чиновники. Такая неприятность произошла со старшим вице-президентом ведущего банка Николаем Васевым.

Мужчине было всего 42 года.

Смотрите также "Лови его, бл*ть": россиянина, пришедшего посмотреть на шторм в Сочи, чуть не смыло в море

"Инфаркт миокарда"

О смерти Васева сообщили в Сбербанке. Там отметили, что старший вице-президент компании неожиданно умер 27 ноября в результате сердечного приступа, инфаркта микорарда.

: Сбербанк – крупнейший российский банк. Он полностью находится под контролем Кремля, который имеет от этого большую прибыль. США, ЕС и Великобритания ввели против этого финучреждения санкции еще в первый год войны.

В то же время, российские СМИ отмечают загадочность смерти, поскольку Васеву было всего 42 года.

Не так давно в России умер топ-нефтяник

Васев проработал в Сбербанке более 12 лет. Он стал вице-президентом в 2020 году.

24 октября в собственном доме в Серебряном Бору странно умер Владимир Некрасов – председатель совета директоров "Лукойла". В качестве официальной причины смерти тогда назвали острую сердечную недостаточность. Известно, что покойный проработал в нефтегазовой отрасли более 50 лет

Умерли еще неделю назад

За последний год в России умерло более 40 топ-менеджеров. В частности, Некрасов – третий топменеджер "Лукойла", умерший за 1,5 года.

В стране-агрессорцы загадочно отправляются на концерт Кобзона не только топ-менеджеры, но и топ-военные. Так, недавно стало известно об удивительной смерти бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО России Владимира Свиридова. Его вместе с женой нашли мертвыми в собственном доме.