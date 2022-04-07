Ваши руки нужны как никогда – людей призывают приобщиться к разбору завалов в 3 регионах

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко призвал людей присоединиться к восстановлению страны. В Киевской, Черниговской и Сумской областях нужны добровольцы, чтобы разбирать завалы.

В эфире единственного телемарафона Денисенко рассказал, что масштабы разрушений в результате российской агрессии – огромны.

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В частности, только в одной Буче разрушены 18 многоэтажек. Еще 112 частных домов вообще невозможно обновить. Так что спасателям нужна помощь, чтобы разобрать завалы в населенных пунктах.

Масштабы разрушений действительно огромны. Если есть здоровье, позволяют время, позволяют возможности, на сайте ГСЧС есть анкета добровольца, заполняйте, пожалуйста. Ваши руки сейчас нужны на Киевщине, Черниговщине, Сумщине как никогда,

– заявил он.

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