"На ваших руках кровь": в России на 9 мая сломали сетку вещания телевидения

По российскому телевидению практически невозможно увидеть или услышать правду. Однако на 9 мая хакеры решили поправить эту ситуацию.

Они полностью взломали сетку вещания ТВ и вместо расписания программ оставили напоминание о том, что Россия развязала войну против Украины. Соответствующие фото были обнародованы в социальных сетях.

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На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен убитых детей. Телевидение и власть лгут – нет войне!

– написано на экранах.

Интересно, что такую картинку россияне наблюдают на разных провайдерах и телевизионных сервисах. Хакерам, возможно, удалось проникнуть в системы телекоммуникационных компаний. Среди которых:

ростелеком;

приставка для ТВ Wink.

Телевизор в России взламывают не впервые

Следует напомнить, что российское пропагандистское телевидение уже не впервые удалось сломать.

Ранее, а именно в начале марта, хакерская группировка Anonymous вместо "промывающих" мозги привычных ток-шоу показала миллионам зрителей на территории России реальные кадры того, как путинская армия с воздуха сбрасывает бомбы и ракеты на мирный украинский город Харьков.

Anonymous объявили войну России

Группа Anonymous стала на сторону Украины еще в первые часы полномасштабного вторжения России. Хакеры объявили войну стране-агрессору и с этого момента активно бьют по ней.

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