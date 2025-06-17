Новую дату продолжения диалога между Вашингтоном и Москвой пока не выбрана. Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что это, возможно, связано с тем, что финальное решение по контактам с Россией принимает не единолично Дональд Трамп, но и другие американские политики, которые отвечают за внешние связи.

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"Они, вероятно, считают, что Россия обнаглела. Я не исключаю, что Государственный департамент США все же время от времени пытается перехватить инициативу для того, чтобы не делать позицию США максимально уступчивой в отношении России", – сказал он.

Почему Вашингтон отменил встречу

По мнению Игоря Рейтеровича, по закрытым каналам между Россией и Соединенными Штатами Америки все же продолжаются какие-то переговоры.

Возможно, россияне озвучили свои нереалистичные пожелания, что крайне удивило американцев.

Поэтому они и передали сигнал, что Россией, мол, еще никто в цивилизованное общество не вернул. И поэтому важно, чтобы россияне не забывали, что США могут привлечь, если захотят, их к ответственности,

– отметил политолог.

По его словам, это указывает, что Соединенные Штаты Америки пока не готовы налаживать какие-то нормальные отношения с Россией, а отмена консультации является своеобразным сигналом.

Напомним, в Москве должны были состояться переговоры между представителями США и России по двусторонним отношениям. Российский посол в США признал, что восстановление полноценного диалога маловероятно из-за глубокого кризиса, вызванного войной в Украине, которую в США часть политиков якобы рассматривает как форму косвенного противостояния с Россией.