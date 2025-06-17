Нову дату продовження діалогу між Вашингтоном та Москвою поки не обрано. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що це, можливо, пов'язано із тим, що фінальне рішення щодо контактів із Росією приймає не одноосібно Дональд Трамп, але й інші американські політики, які відповідають за зовнішні зв'язки.

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"Вони, ймовірно, вважають, що Росія знахабніла. Я не виключаю, що Державний департамент США все ж таки час від часу намагається перехопити ініціативу для того, щоб не робити позицію США максимально поступливою щодо Росії", – сказав він.

Чому Вашингтон скасував зустріч

На думку Ігоря Рейтеровича, за закритими каналами між Росією та Сполученими Штатами Америки все ж тривають якісь перемовини.

Можливо, росіяни озвучили свої нереалістичні побажання, що вкрай здивувало американців.

Тому вони й передали сигнал, що Росією, мовляв, ще ніхто в цивілізоване суспільство не повернув. І тому важливо, щоб росіяни не забували, що США можуть притягнути, якщо захочуть, їх до відповідальності,

– зауважив політолог.

За його словами, це вказує, що Сполучені Штати Америки поки не готові налагоджувати якісь нормальні відносини із Росією, а скасування консультації є своєрідним сигналом.

Нагадаємо, у Москві мали відбутися переговори між представниками США та Росії щодо двосторонніх відносин. Російський посол у США визнав, що відновлення повноцінного діалогу малоймовірне через глибоку кризу, спричинену війною в Україні, яку в США частина політиків начебто розглядає як форму непрямого протистояння з Росією.