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      Вашингтон готовит еще один ответ для Ирака, если США придется вывести войска

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      США могут сократить военную помощь Ираку, – СМИ / Pablo Martinez Monsivais AP

      Администрация президента США может сократить военную помощь Ираку в размере 250 миллионов долларов, если правительство страны будет настаивать на выводе американских войск.

      Эту военную помощь уже предварительно одобрил Конгресс, об этом сообщает The Wall Street Journal.

      Важно: Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами

      Госдепартамент и Министерство обороны обсудили вопрос о финансировании военной помощи Ираку, доступ к этой переписке и получило издание.

      Как США могут изменить военную помощь Ираку?

      Так, бюро по ближневосточным делам Госдепартамента работает над сокращением суммы в рамках программы внешнего военного финансирования США для Ирака на текущий финансовый год.

      Бюро также планирует обратиться в управление Белого дома по вопросам управления и бюджета, чтобы отменить запрос на 100 миллионов долларов на 2021 финансовый год.

      Это не исключает дальнейшего рассмотрения Конгрессом вопроса об иностранной помощи в случае изменения ситуации в Ираке,
      – говорится в одном из писем.

      Окончательное решение еще не приняли, это отмечают в письме. Высшие должностные лица администрации дали распоряжение пересмотреть эти вопросы в случае, если Ирак будет настаивать на выводе американских войск.

      Соединенные Штаты Америки также пригрозили Ираку лишением доступа к иракскому правительственному счету в США, на котором хранятся средства от продажи нефти.

      Почему Ирак хочет, чтобы США вывели войска?

      • Такую резолюцию парламент страны принял после того, как по приказу Дональда Трампа 3 января в Ираке убили иранского генерала Касема Сулеймани. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом" и пригрозили серьезной местью.

      Иран в ответ атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке 8 января. Иранские СМИ заявляли, что погибли 80 человек. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что погибших нет.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Иран Новости политики Деньги Новости США Конфликт между США и Ираном Ирак
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