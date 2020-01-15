Вашингтон готовит еще один ответ для Ирака, если США придется вывести войска

Администрация президента США может сократить военную помощь Ираку в размере 250 миллионов долларов, если правительство страны будет настаивать на выводе американских войск.

Эту военную помощь уже предварительно одобрил Конгресс, об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Госдепартамент и Министерство обороны обсудили вопрос о финансировании военной помощи Ираку, доступ к этой переписке и получило издание.

Как США могут изменить военную помощь Ираку?

Так, бюро по ближневосточным делам Госдепартамента работает над сокращением суммы в рамках программы внешнего военного финансирования США для Ирака на текущий финансовый год.

Бюро также планирует обратиться в управление Белого дома по вопросам управления и бюджета, чтобы отменить запрос на 100 миллионов долларов на 2021 финансовый год.

Это не исключает дальнейшего рассмотрения Конгрессом вопроса об иностранной помощи в случае изменения ситуации в Ираке,

– говорится в одном из писем.

Окончательное решение еще не приняли, это отмечают в письме. Высшие должностные лица администрации дали распоряжение пересмотреть эти вопросы в случае, если Ирак будет настаивать на выводе американских войск.

Соединенные Штаты Америки также пригрозили Ираку лишением доступа к иракскому правительственному счету в США, на котором хранятся средства от продажи нефти.

Почему Ирак хочет, чтобы США вывели войска?

Такую резолюцию парламент страны принял после того, как по приказу Дональда Трампа 3 января в Ираке убили иранского генерала Касема Сулеймани. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом" и пригрозили серьезной местью.

Иран в ответ атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке 8 января. Иранские СМИ заявляли, что погибли 80 человек. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что погибших нет.