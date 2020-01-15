Вашингтон готує ще одну відповідь для Іраку, якщо США доведеться вивести війська

Адміністрація президента США може скоротити військову допомогу Іраку у розмірі 250 мільйонів доларів, якщо уряд країни наполягатиме на виведенні американських військ.

Цю військову допомогу вже попередньо схвалив Конгрес, про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Держдепартамент і Міністерство оборони обговорили питання про фінансування військової допомоги Іраку, доступ до цього листування і отримало видання.

Як США можуть змінити військову допомогу Іраку?

Так, бюро з близькосхідних справ Держдепартаменту працює над скороченням суми в межах програми зовнішнього військового фінансування США для Іраку на поточний фінансовий рік.

Бюро також планує звернутися в управління Білого дому з питань управління та бюджету, щоб скасувати запит на 100 мільйонів доларів на 2021 фінансовий рік.

Це не виключає подальшого розгляду Конгресом питання про іноземну допомогу в разі зміни ситуації в Іраку,

– йдеться в одному з листів.

Остаточне рішення ще не прийняли, про це наголошують у листі. Вищі посадові особи адміністрації дали розпорядження переглянути ці питання у разі, якщо Ірак наполягатиме на виведенні американських військ.

Сполучені Штати Америки також пригрозили Іраку позбавленням доступу до іракського урядового рахунку в США, на якому зберігаються кошти від продажу нафти.

Чому Ірак хоче, щоб США вивели війська?

Таку резолюцію парламент країни прийняв після того, як за наказом Дональда Трампа вбили в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані . Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом" і пригрозила серйозною помстою.

Іран у відповідь атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку 8 січня. Іранські ЗМІ заявляли, що загинули 80 осіб. Однак президент США Дональд Трамп заявив, що загиблих немає.