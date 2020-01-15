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      Вашингтон готує ще одну відповідь для Іраку, якщо США доведеться вивести війська

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      США можуть зменшити військову допомогу Іраку, – ЗМІ / Pablo Martinez Monsivais AP

      Адміністрація президента США може скоротити військову допомогу Іраку у розмірі 250 мільйонів доларів, якщо уряд країни наполягатиме на виведенні американських військ.

      Цю військову допомогу вже попередньо схвалив Конгрес, про це повідомляє The Wall Street Journal.

      Важливо: Військову базу США в Іраку обстріляли ракетами

      Держдепартамент і Міністерство оборони обговорили питання про фінансування військової допомоги Іраку, доступ до цього листування і отримало видання.

      Як США можуть змінити військову допомогу Іраку?

      Так, бюро з близькосхідних справ Держдепартаменту працює над скороченням суми в межах програми зовнішнього військового фінансування США для Іраку на поточний фінансовий рік.

      Бюро також планує звернутися в управління Білого дому з питань управління та бюджету, щоб скасувати запит на 100 мільйонів доларів на 2021 фінансовий рік.

      Це не виключає подальшого розгляду Конгресом питання про іноземну допомогу в разі зміни ситуації в Іраку,
      – йдеться в одному з листів.

      Остаточне рішення ще не прийняли, про це наголошують у листі. Вищі посадові особи адміністрації дали розпорядження переглянути ці питання у разі, якщо Ірак наполягатиме на виведенні американських військ.

      Сполучені Штати Америки також пригрозили Іраку позбавленням доступу до іракського урядового рахунку в США, на якому зберігаються кошти від продажу нафти.

      Чому Ірак хоче, щоб США вивели війська?

      Іран у відповідь атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку 8 січня. Іранські ЗМІ заявляли, що загинули 80 осіб. Однак президент США Дональд Трамп заявив, що загиблих немає.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Іран Гроші Новини США Ірак Конфлікт між США та Іраном
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