Вашингтон готує ще одну відповідь для Іраку, якщо США доведеться вивести війська
Адміністрація президента США може скоротити військову допомогу Іраку у розмірі 250 мільйонів доларів, якщо уряд країни наполягатиме на виведенні американських військ.
Цю військову допомогу вже попередньо схвалив Конгрес, про це повідомляє The Wall Street Journal.
Важливо: Військову базу США в Іраку обстріляли ракетами
Держдепартамент і Міністерство оборони обговорили питання про фінансування військової допомоги Іраку, доступ до цього листування і отримало видання.
Як США можуть змінити військову допомогу Іраку?
Так, бюро з близькосхідних справ Держдепартаменту працює над скороченням суми в межах програми зовнішнього військового фінансування США для Іраку на поточний фінансовий рік.
Бюро також планує звернутися в управління Білого дому з питань управління та бюджету, щоб скасувати запит на 100 мільйонів доларів на 2021 фінансовий рік.
Це не виключає подальшого розгляду Конгресом питання про іноземну допомогу в разі зміни ситуації в Іраку,
– йдеться в одному з листів.
Остаточне рішення ще не прийняли, про це наголошують у листі. Вищі посадові особи адміністрації дали розпорядження переглянути ці питання у разі, якщо Ірак наполягатиме на виведенні американських військ.
Сполучені Штати Америки також пригрозили Іраку позбавленням доступу до іракського урядового рахунку в США, на якому зберігаються кошти від продажу нафти.
Чому Ірак хоче, щоб США вивели війська?
- Таку резолюцію парламент країни прийняв після того, як за наказом Дональда Трампа вбили в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом" і пригрозила серйозною помстою.
Іран у відповідь атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку 8 січня. Іранські ЗМІ заявляли, що загинули 80 осіб. Однак президент США Дональд Трамп заявив, що загиблих немає.
- Виведення військ із регіону також підтримує Іран. Президент Ірану Хасан Рухані навіть схвалив внесення Пентагону та армії США в список "терористичних організацій".
- США не мають наміру вивудити свої війська. Натомість у Держдепі наголошують, що військова присутність в Іраку необхідна для подальшої боротьби проти Ісламської держави.