СМИ обнародовали, что говорил диспетчер перед авиакатастрофой в Вашингтоне и после нее

В Вашингтоне вечером 29 января столкнулись пассажирский самолет и вертолет, после чего оба воздушных судна упали в реку. Перед катастрофой и после нее авиадиспетчер связывался с экипажем вертолета, чтобы узнать о ситуации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Сейчас на месте авиакатастрофы в Вашингтоне работают оперативные службы.

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Что говорил диспетчер во время авиакатастрофы в Вашингтоне

Журналисты получили аудиозапись разговора авиадиспетчера с экипажем вертолета Black Hawk, который фиксирует момент, когда операторы управления воздушным движением спрашивают вертолет, есть ли рядом коммерческий рейс авиакомпании PSA Airlines.

Затем диспетчер сказал, чтобы вертолет прошел позади пассажирского самолета.

Дополнительный аудиодиспетчер управления воздушным движением незадолго до столкновения самолета с вертолетом зафиксировал слова пилота вертолета, который говорил: "Экипаж имеет самолет в поле зрения, требуйте визуального разведения".

Менее чем через 13 секунд на аудио было зафиксировано дыхание, в том числе громкий протяжный возглас – О, на заднем плане, очевидно, с диспетчерской башни, в момент аварии.

Затем диспетчеры известили другого пилота, что произошло.

Я не знаю, или вы поняли раньше, что случилось, но было столкновение. Мы собираемся приостановить работу на неопределенное время, если вы захотите вернуться к воротам. Настоятельно рекомендую вам, ребята, координировать работу с компанией. Дайте мне знать, что вы хотите сделать,

– сказал диспетчер.

На аудио также было слышно, что другой пилот видел инцидент и подтвердил это диспетчеру.

Можно было услышать, как другой пилот сказал: "Да, мы были на коротком финале, и мы увидели сигнальные ракеты с противоположной стороны реки Потомак".

Позже диспетчер на подходе сказал: "Похоже, что оба воздушных судна находятся в реке, поисково-спасательные работы будут продолжаться".

Несколько других самолетов планировали перенаправиться в другие аэропорты после инцидента, поскольку полеты в аэропорт имени Рональда Рейгана возле Вашингтона были приостановлены.

К слову, Дональд Трамп отреагировал на авиакатастрофу, произошедшую в Вашингтоне. Он сказал, что это была ужасная ночь, но отметил, что инцидента можно было бы избежать.