Скандал с профессором Василенко: в КНУ Шевченко отреагировали на сексистские заявления преподавателя

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко заявили, что дадут оценку отлову профессора Никиты Василенко. После выводов комиссии преподаватель понесет соответствующее наказание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КНУ имени Тараса Шевченко.

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Как реагируют в университете на заявления профессора

Доктор филологии Никита Василенко в недавнем интервью для ютуб-канала Александра Шелеста отличился сексистскими заявлениями. В частности, он начал говорить, что иностранные миротворцы якобы "помогут исправить" демографическую ситуацию в Украине. Мол, иностранцы заинтересуют "тысячи голодных украинских женщин", которые "не успели уехать или мужчины которых убиты или покалечены". Такие сексистские высказывания вызвали немало возмущения в сети.

Студенты КНУ также резко отреагировали на заявления Василенко. В частности, Студпарламент объявил бойко и требует увольнения Василенко.

Сейчас в администрации университета отреагировали на скандал. Так, в сообщении на сайте отметили, что КНУ "строго придерживается принципов академической добродетели, свободы высказываний и уважения к правам человека". В то же время администрация осуждает любые действия, которые могут дискредитировать университет, наносить ущерб его репутации или противоречить национальным интересам Украины.

В университете уже зарегистрировали официальные обращения относительно высказываний Василенко. Сейчас их передали на рассмотрение в соответствующие органы вуза. Теперь Комиссия Ученого Совета по вопросам этики проведет тщательный анализ фактов, изложенных в обращениях.

По результатам работы комиссии будут приняты соответствующие решения, которые будут соответствовать действующему законодательству и внутренним нормативным документам Университета. Решение будет публично доведено до сведения всех заинтересованных сторон,

– отметили в университете.

Как реагируют в Студпарламенте на заявления Василенко

Председатель Студпарламента Института журналистики КНУ Иван Нерсесов в комментарии 24 Канала отметил, что студенты категорически против того, чтобы Василенко продолжал работать в Институте. Кроме того, профессор неоднократно распространял пророссийские тезисы.

Мы всеми силами пытаемся давить и добиться его увольнения. Никиту Кимовича должна уволить администрация, поэтому наша задача сделать все возможное для того, чтобы это таки произошло. Василенко сидит в институте с 1984 года. Мы не простим ему пророссийские нарративы, оскорбления и сексизм, который он себе позволяет,

– отметил председатель Студпарламента.

Нерсесов также обратился к председателю ЦПД Андрею Коваленко. В письме председатель Студпарламента отметил, что Василенко сотрудничает с пророссийскими ресурсами, а громкие заявления профессора часто цитируют пропагандисты.

В письме председатель Студпарламента также отметил, что Василенко – фигурант не одного скандала. В феврале 2024 года профессору уже выносили выговор, но не уволили из-за его скандальных заявлений.