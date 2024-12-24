Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу КНУ імені Тараса Шевченка.

До теми "Сотні тисяч голодних українок": викладач КНУ знову відзначився сексистськими заявами

Як реагують в університеті на заяви професора

Доктор філології Микита Василенко в нещодавньому інтерв'ю для ютуб-каналу Олександра Шелеста відзначився сексистськими заявами. Зокрема, він почав говорити, що іноземні миротворці нібито "допоможуть виправити" демографічну ситуацію в Україні. Мовляв, іноземці зацікавлять "тисячі голодних українських жінок", які "не встигли виїхати або чоловіки яких убиті чи покалічені". Такі сексистські висловлювання викликали чимало обурення у мережі.

Студенти КНУ також різко відреагували на заяви Василенка. Зокрема, Студпарламент оголосив бойкот і вимагає звільнення Василенка.

Нині в адміністрації університету відреагували на скандал. Так, у повідомленні на сайті наголосили, що КНУ "суворо дотримується принципів академічної доброчесності, свободи висловлювань і поваги до прав людини". Водночас адміністрація засуджує будь-які дії, що можуть дискредитувати університет, завдавати шкоди його репутації або суперечити національним інтересам України.

В університеті вже зареєстрували офіційні звернення щодо висловлювань Василенка. Наразі їх передали на розгляд до відповідних органів вишу. Тепер Комісія Вченої Ради з питань етики проведе ретельний аналіз фактів, викладених у зверненнях.

За результатами роботи комісії будуть ухвалені відповідні рішення, які відповідатимуть чинному законодавству та внутрішнім нормативним документам Університету. Рішення буде публічно доведено до відома всіх зацікавлених сторін,

– наголосили в університеті.

Як реагують в Студпарламенті на заяви Василенка

Голова Студпарламенту Інституту журналістики КНУ Іван Нерсесов у коментарі 24 Каналу наголосив, що студенти категорично проти того, щоб Василенко продовжував працювати в Інституті. Крім того, професор неодноразово поширював проросійські тези.

Ми усіма силами намагаємося тиснути й домогтися його звільнення. Микиту Кімовича повинна звільнити адміністрація, тож наше завдання зробити усе можливе для того, щоб це таки відбулось. Василенко сидить в інституті з 1984 року. Ми не пробачимо йому проросійські наративи, образи та сексизм, який він собі дозволяє,

– наголосив голова Студпарламенту.

Нерсесов також звернувся до голови ЦПД Андрія Коваленка. У листі голова Студпарламенту наголосив, що Василенко співпрацює з проросійськими ресурсами, а гучні заяви професора часто цитують пропагандисти.

У листі голова Студпарламенту також наголосив, що Василенко – фігурант не одного скандалу. У лютому 2024 року професору вже виносили догану, але не звільнили через його скандальні заяви.