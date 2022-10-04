В Васильевке катастрофа – люди тысячами выезжают, в очереди умер мужчина, – мэр Мелитополя

После того, как Россия объявила об аннексии 4 областей Украины, люди массово начали покидать временно оккупированные территории. В Васильевке тысячи людей стоят в очереди на выезд из города.

Об этом в одном из прямых эфиров рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, давление оккупационных властей на временно оккупированных территориях усиливается.

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Власти советуют украинцам срочно выезжать с оккупированных территорий

Ситуация становится жестче, утверждает Иван Федоров. Люди в полицейской форме ловят мужчин на улице, увозят в участок, пытаются узнать их персональные данные. Это делают для того, чтобы принудительно мобилизовать украинцев и отправить на фронт.

Для своей пропаганды оккупанты часто используют 18-летних парней. Из ребят образуют добровольческие батальоны и отправляют на верную гибель.

Из-за того, что никто из населения не хочет служить, давление захватчиков усилится. Жителей временно оккупированных территорий призывают выезжать на подконтрольную Украине территорию любыми методами.

В Васильевке настоящая катастрофа из-за количества людей, которые пытаются покинуть город. По данным главы Мелитополя, в очереди на выезд сейчас стоят более 4 500 человек.

К сожалению, 3 октября там произошел трагический случай, пожилой мужчина, пытавшийся попасть на подконтрольную Украине территорию, внезапно погиб.

Иван Федоров подчеркнул, чтобы украинцы не мешкали с решением, забирали своих родных и выезжали за пределы оккупированных населенных пунктов. Одним из оптимальных способов остается поехать через Крым в безопасные страны.

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Создают "воинский учет", а выезд только по пропускам: Иван Федоров о ситуации в Мелитополе

Мэр города сообщил, что желающих выехать заставляют днями ждать в очереди. Россияне ввели новые правила – для выезда теперь нужно сперва оформить специальный пропуск.

Кроме того, оккупанты заставляли мужчин, которых ловили на улице, идти с ними в комендатуру и "становиться на учет". Такие действия захватчиков свидетельствуют о том, что на подконтрольных им территориях начинается принудительная российская "могилизация".

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