В Васильевке собрали уже 3 БТГ россиян, они собираются атаковать Запорожье, – Арестович

На временно оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины российские захватчики пытаются накапливать силы. В частности, в Васильевку прибыли 3 вражеских БТГ, которые попытаются двигаться на север области.

Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что эти БТГ, вероятно, уйдут в Запорожье.

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Россияне стягивают силы на Запорожье и Херсонщине

Арестович рассказал, что на участке Пологи – Орехово российские кафиры пытаются двигаться и создать группировки, одновременно поджимая Малиновку, чтобы отвлечь внимание украинских бойцов. Они планируют продвинуться и обойти роды с другой стороны.

"Вот там немного накопили. Еще несколько тактических групп подошли и сейчас они готовятся к маленькому, хорошенькому наступлению", – добавил советник главы ОП.

По его словам, в Васильевку, которая расположена на берегу Днепра возле Запорожья, "припрыгали" аж 3 российские батальонные тактические группы.

Как местные жители написали своим родственникам, впервые русских военных стало больше гражданского населения. Облаками ходят, все разграбляют, воруют, как обычно. Однако смысл не в том. Они готовятся двигаться на север – на Запорожье,

– заявил Арестович.

Он отметил, что в то же время на правобережной части Херсонской области захватчики создают вертолетную группировку. Они даже куда-то даже летают и стреляют. Однако наши военные не могут понять, куда. Ведь там, куда стреляют кафиры подразделений ВСУ нет. Несмотря на это, вражеские вертолеты продолжают летать и что-то атаковать.

"И все теряются в вопросах, с кем они там воюют. Возможно сами с собой? Ну, но я не исключаю, что пилоты вертолетов просто саботируют, не хотят лететь на наши позиции. Выдвигаются немного вперед, наносят удары и говорят: "Все, мы отстрелялись, поразили, и отстаньте от нас". Ведь пылают они очень стойко, и им не хочется этого делать ", - добавил советник главы ОП.

Он добавил, что именно это сейчас происходит на Запорожье и Херсонщине. Однако возникает вопрос – это усиление обороны или попытка еще наступать?

"Это большой вопрос. Однако я считаю, попытку там наступать безнадежной для них ", – отметил советник главы ОП.

Арестович подытожил, что в целом на фронте есть странное сочетание активизации на севере Харьковщины, усиление давления на Донецком направлении и продолжение подготовки к давлению на Краматорск – Славянск и Запорожье. Единственным отличием от прошлых дней является то, что захватчики сейчас подтягивают силы и пытаются куда-то наступать. По его словам, очевидно, что ближайшие несколько дней будут отчаянными попытками россиян пробить Северодонецк и продвинуться в сторону Гуляйполя.

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