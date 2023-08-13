Остановки судов не было: расследователи показали доказательства еще одного позора оккупантов

Российские оккупанты принялись врать, что 13 августа их судно "Василий Быков" якобы остановил сухогруз "Сукра Окан". Он двигался в сторону Измаила. Конечно же, оккупанты снова соврали.

Российские оккупанты соврали, что открыли предупредительный огонь по кораблю. Тогда "Сукра Окан" вроде бы остановился, и россияне высадили досмотровую команду с вертолета Ка-29.

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По данным объективного контроля, предоставленного для InformNapalm моряками одного из судов, наблюдавших за этим событием с расстояния, минобороны России солгало об успешном осмотре судна,

– говорится в сообщении.

В конце концов, не бывает дня, когда российские оккупанты о чем-то не соврали бы. Судно "Сукра Окан" – с турецким экипажем – совершенно не собиралось подчиняться требованиям захватчиков. Оно лишь изменило курс по направлению к берегу, территориальным водам Турции.

Ка-29 и проверка – только произведение безумной фантазии оккупантов.

Как россияне соврали об осмотре судна: смотрите видео

О лжи оккупантов заявили и в ОК "Юг". Ни один официальный источник не смог подтвердить так называемую "проверку". Что ж, история не знает ни одного дня, если бы Россия ни о чем не врала.