За сокрушительные операции против врага: Зеленский присвоил полковнику СБУ Козаку звание Героя Украины

Владимир Зеленский сообщил о встрече с полковником Службы безопасности Украины Василием Козаком, который разрабатывает и проводит результативные операции против врага. Глава государства отметил его званием Герой Украины.

Во время встречи также обсудили дальнейшее развитие СБУ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на президента Украины.

Что известно о награждении званием полковника СБУ?

Полковник Службы безопасности Украины Василий Козак участвует в разработке и реализации активных операций, наносящих ощутимый вред врагу. Глава государства отметил, что именно за боевые результаты отметил Василия Козака званием Героя Украины.

Во время встречи стороны обсудили видение потенциала СБУ и возможности усиления защиты государства в условиях войны.

Должны использовать в интересах государства и людей, независимости и суверенитета Украины максимум из возможного. Страна будет укрепляться,

– написал Зеленский.

Обратите внимание! Звание "Герой Украины" – высшая государственная награда Украины, присваивается гражданам за выдающиеся героические поступки или чрезвычайные трудовые достижения.

Что известно о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины?