Во время встречи также обсудили дальнейшее развитие СБУ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на президента Украины.
Что известно о награждении званием полковника СБУ?
Полковник Службы безопасности Украины Василий Козак участвует в разработке и реализации активных операций, наносящих ощутимый вред врагу. Глава государства отметил, что именно за боевые результаты отметил Василия Козака званием Героя Украины.
Во время встречи стороны обсудили видение потенциала СБУ и возможности усиления защиты государства в условиях войны.
Должны использовать в интересах государства и людей, независимости и суверенитета Украины максимум из возможного. Страна будет укрепляться,
– написал Зеленский.
Обратите внимание! Звание "Герой Украины" – высшая государственная награда Украины, присваивается гражданам за выдающиеся героические поступки или чрезвычайные трудовые достижения.
Что известно о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины?
В понедельник, 5 января, стало известно, что глава СБУ Василий Малюк уходит в отставку. Он останется работать в структуре, но сосредоточится на другом направлении.
Ранее "Украинская правда" сообщала, что Малюк сначала якобы не согласился писать заявление об отставке. Впоследствии подал его по требованию президента Зеленского.
Кроме того, Владимир Зеленский провел встречу с главой спецподразделения "Альфа" Евгением Хмарой. Вскоре его назначили исполняющим обязанности председателя Службы безопасности.