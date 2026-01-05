Во время встречи также обсудили дальнейшее развитие СБУ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на президента Украины.

Смотрите также "Остаюсь в системе СБУ": Малюк прокомментировал отставку и рассказал о дальнейших планах

Что известно о награждении званием полковника СБУ?

Полковник Службы безопасности Украины Василий Козак участвует в разработке и реализации активных операций, наносящих ощутимый вред врагу. Глава государства отметил, что именно за боевые результаты отметил Василия Козака званием Героя Украины.

Во время встречи стороны обсудили видение потенциала СБУ и возможности усиления защиты государства в условиях войны.

Должны использовать в интересах государства и людей, независимости и суверенитета Украины максимум из возможного. Страна будет укрепляться,

– написал Зеленский.

Обратите внимание! Звание "Герой Украины" – высшая государственная награда Украины, присваивается гражданам за выдающиеся героические поступки или чрезвычайные трудовые достижения.

Что известно о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины?