Суд отменил домашний арест: Лозинского берут под стражу

Бывшему заместителю министра развития общин и территорий изменили меру пресечения. Собственно, речь идет, вероятно, о Василии Лозинском, которого суд отправил под стражу. До этого экс-чиновник несколько недель находился под домашним арестом.

Заметим, что под круглосуточный домашний арест Лозинский отправился 24 января, а вот 17 февраля стало известно, что он находится под стражей. Кстати, соответствующее решение приняла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

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В чем подозревают экс-чиновника

Известно, что ВАКС несколько недель рассматривал апелляционные жалобы стороны обвинения и защиты относительно решения от 24 января 2023 года о домашнем аресте бывшего чиновника.

Кроме того, акцентируем, что бывшего замминистра подозревают в том, что он незаконно завладел 400 тысячами долларов.

Экс-чиновник подозревается в получении 400 тысяч долларов неправомерной выгоды от организованной группы за обеспечение подписания прямых договоров о приобретении оборудования и материалов для госпредприятия по завышенным ценам,

– говорится в сообщении ВАКС.

В то же время отметим, что следствие проходит по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о вымогательстве неправомерного вознаграждения по предварительному сговору с другими людьми. Если вину должностного лица докажут, ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Кто возглавляет Антикоррупционный суд

Коллегия судей оставила апелляционную жалобу стороны защиты – то есть экс-чиновника – без удовлетворения, приняв решение в пользу жалобы прокурора. Однако у экс-чиновника все еще остается возможность внесения залога в размере 50 236 000 гривен.

Следует к этой теме вспомнить, что не так давно – именно 14 февраля – новым председателем Высшего антикоррупционного суда стала Вера Михайленко. До этого она была судьей ВАКС и повторно закрыла скандальное дело "Роттердам+" в 2021 году.

Также Михайленко была одной из тех судей, которые не разрешили вывести дело по ТЭЦ Дубневичей из-под юрисдикции ВАКС.