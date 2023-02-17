Зауважимо, що під цілодобовий домашній арешт Лозинський відправився 24 січня, а от 17 лютого стало відомо, що він перебуває під вартою. До речі, відповідне рішення ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

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У чому підозрюють ексчиновника

Відомо, що ВАКС декілька тижнів розглядав апеляційні скарги сторони обвинувачення і захисту щодо рішення від 24 січня 2023 року про домашній арешт колишнього посадовця.

Окрім того, заакцентуємо, що колишнього заступника міністра підозрюють в тому, що він незаконно заволодів 400 тисячами доларів.

Експосадовець підозрюється в одержанні 400 тисяч доларів неправомірної вигоди від організованої групи за забезпечення підписання прямих договорів щодо придбання обладнання та матеріалів для держпідприємства за завищеними цінами,

– йдеться у повідомленні ВАКС.

Водночас зазначимо, що слідство відбувається за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про вимагання неправомірної винагороди за попередньою змовою з іншими людьми. Якщо провину посадовця доведуть, йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Зверніть увагу! Колегія суддів залишила апеляційну скаргу сторони захисту – себто ексчиновника – без задоволення, прийнявши рішення на користь скарги прокурора. Однак в експосадовця все ще залишається можливість внесення застави у розмірі 50 236 000 гривень.

Хто очолює Антикорупційний суд

Слід до цієї теми згадати, що не так давно – а саме 14 лютого – новою головою Вищого антикорупційного суду стала Віра Михайленко. До того вона була суддею ВАКС і повторно закрила скандальну справу "Роттердам+" у 2021 році.

Також Михайленко була однією з тих суддів, що не дозволили вивести справу щодо ТЕЦ Дубневичів з-під юрисдикції ВАКС.