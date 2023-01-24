Лозинский заявил, что не соглашается с обвинением и не брал взятку

Суд отправил Василия Лозинского под круглосуточный домашний арест по подозрению в получении неправомерной выгоды. Однако он заявил, что не соглашается с обвинением и отрицает получение взятки в размере 400 тысяч долларов.

В САП считают, что бывший заместитель руководителя Минрегиона Василий Лозинский лоббировал заключение договоров с предприятиями, продававшими оборудование по завышенным ценам. Однако он заявил, что не соглашается с обвинением и отрицает получение взятки в размере 400 тысяч долларов.

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В чем обвиняют Лозинского

Специализированная антикоррупционная прокуратура считает, что Лозинский лоббировал заключение договоров с подконтрольными предприятиями, продававшими оборудование по завышенным ценам.

13 июля 2022 года Кабмин выделил 1 млрд 406 млн грн для государственного института "УкрВодоканалаПроект" для ликвидации последствий вооруженной агрессии Российской Федерации. Согласно этой программе нужно было закупить оборудование: котельные, дизель-генераторы, газогенераторы, дизтопливо, автобусы и т.д.

– сказал прокурор Александр Омельченко.

Согласно обвинению, Лозинский помог заключить 3 договора с предприятием ООО "ТехноТрансБуд" на сумму 500 миллионов гривен, за что получил взятку 8% от суммы - 400 тысяч долларов. Кроме того, деньги, которые якобы получил Лозинский, чиновник конвертом передал сообщнику во Львов, чтобы скрыть преступление.

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Лозинский отрицает обвинение САП

Бывший заместитель руководителя Минрегиона Лозинский заявил, что не соглашается с обвинением и отрицает получение взятки в размере 400 тысяч долларов.

Напомним, что прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей Василия Лозинского. Однако Высший антикоррупционный суд удовлетворил их ходатайство частично – экс-замминистра будет находиться под домашним арестом в Киеве.